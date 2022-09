A Roma apre il primo centro per la convalescenza dei senza dimora

Dove finiscono i senza dimora che vengono dimessi dall'ospedale? La domanda se la pongono da anni le associazioni che si occupano degli "ultimi". In molti casi chi non ha un tetto sulla testa se viene ricoverato in ospedale dopo alcuni giorni torna in strada, non essendo magari ancora nelle giuste condizioni. E' per questo che è stato aperto il primo centro di accoglienza per le fragilità socio-sanitarie di Roma.

Il centro si trova all'ospedale Britannico del San Giovanni Addolorata, via Santo Stefano Rotondo 5, realizzato dal Campidoglio grazie ai fondi PON Metro 2014-2020 in collaborazione con l'azienda sanitaria. Lo scopo è accogliere le persone senza dimora in fase di dimissioni dalla degenza per acuti, ultimato il percorso clinico o in dimissione protetta, per il tempo necessario al completo recupero fisico o alla individuazione di un percorso di accoglienza definitivo.

"È un tassello – sottolinea il Campidoglio – di una più ampia strategia che mira a dare applicazione ai principi costituzionali di cura e assistenza a chi ha maggior bisogno, anche quando termina il periodo di un ricovero ospedaliero".

"Una mattinata con il sindaco Roberto Gualtieri, il direttore generale dell' azienda ospedaliera San Giovanni Tiziana Frittelli e l'assessore regionale Alessio D'Amato e con Paolo Ciani - commenta l'assessora capitolina alle politiche sociali e della salute, Barbara Funari - per festeggiare una tappa di un percorso molto significativo per come noi intendiamo l'integrazione socio sanitaria: l'apertura di questo nuovo centro di accoglienza per le dimissioni protette dei senza dimora finanziato da Roma Capitale con fondi europei è un traguardo importante per la nostra città ed un modello che speriamo di poter replicare presto per costruire insieme una città che si prende cura e accoglie".