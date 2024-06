Lo scarico fognario è rotto, nel giardino del centro anziani arrivano i liquami

L’ultima richiesta formale inoltrata al municipio I dal centro anziani di Trastevere riporta la data del 5 giugno. Ma non è stata la prima volta, nell’ultimo anno, che viene richiesto un intervento delle ditte municipali.

Un guasto al sistema fognario

Cosa succede? Il sistema fognario di scarico è guasto. Le acque nere, di conseguenza, tracimano nel giardino. E non è un problema di poco conto né di recente origine. Accade “da anni, ogni 2 o 3 mesi”. Per questo chi quotidianamente frequenta la struttura di viale Trastevere si aspetta, dall’ente di prossimità, una soluzione che sia “definitiva”.

I disagi per il centro anziani

In assenza di un intervento “strutturale” sullo scarico, gli iscritti del centro anziani, circa 640 persone, devono armarsi di secchio, straccio e scope per ripulire gli spazi comuni. È successo ad esempio alla metà dello scorso marzo quando, l’ostruzione del tombino, ha causato l’allagamento di metà della sala dove gli anziani svolgono le proprie attività.

L' intervento auspicato in estate

La condizione in cui versa il sistema fognario, come detto, è stata a più riprese segnalata all’ente di prossimità. Alla fine di maggio è stata oggetto anche di una mozione portata all’attenzione del consiglio municipale. “Abbiamo in consiglio un nostro atto in cui, nel chiedere la manutenzione degli ex centri anziani – ha fatto notare la capogruppo pentastellata Federica Festa – avevamo segnalato anche le condizioni delle fogne della struttura di Trastevere come una delle priorità da risolvere”. L’auspicio degli iscritti è che l’intervento possa essere disposto tra luglio ed agosto, in modo da impattare meno possibile sulle attività organizzate dal centro.