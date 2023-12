A rischio chiusura il centro antiviolenza dedicato a Sara Di Pietrantonio

C’è un centro antiviolenza in via Ostiense che è stato inaugurato nel dicembre del 2022. Si trova all’interno dell’università di Roma Tre ed è stato dedicato ad una studentessa, Sara Di Pietrantonio, che a soli 22 anni è stata barbaramente uccisa dal suo ex fidanzato. La sopravvivenza di quel Cav, però, appena un anno dopo la sua nascita, risulta oggi essere in discussione.

Il centro rimasto senza finanziamenti

“Oggi quel luogo, divenuto in solo un anno, punto di riferimento per la comunità studentesca è a rischio chiusura per il mancato rinnovo del finanziamento da parte della Regione Lazio. Sembra incredibile, ma è così – ha fatto sapere Claudia Pratelli l’assessora alle politiche sociali di Roma Capitale – Cav ha il destino incerto, aspetta risposte dalla Regione Lazio. Per ragioni politiche, amministrative o burocratiche che siano, dalla Giunta Rocca arriva davvero un brutto segnale – ha commentato Pratelli che, attraverso i propri canali social, ha informato i cittadini che il 15 dicembre “ci sarà una assemblea pubblica tra le studentesse e gli studenti. Aspettano risposte, le aspettiamo anche noi”.

Pochi fondi per i CAV

Il caso del centro antiviolenza di Roma Tre è stato segnalato anche dalla consigliera regionale democratica Marta Bonafoni. "Preoccupa decisamente, ad oggi, il destino dei Centri Antiviolenza aperti all'interno delle università della nostra Regione. Un CAV chiuso a novembre all'Università di Cassino e uno, quello a Roma Tre, il cui finanziamento è arrivato a scadenza senza esser rinnovato, mentre per altri i finanziamenti arrivano a scadenza a breve, senza che siano ancora usciti i nuovi bandi. Insomma, Rocca vuole realmente far morire i centri antiviolenza nelle università della Regione?” ha domandato Bonafoni.

L'appello alla giunta Rocca

“Dietro quei CAV, aperti nelle università delle nostre città, ci sono storie, volti e voci di centinaia di ragazze che si sono rivolte alle operatrici antiviolenza e ora rischiano di ripiombare nel vuoto, senza neanche una comunicazione ufficiale. Senza parlare delle decine di professioniste dell'antiviolenza, che dall'oggi al domani restano senza un lavoro e senza una spiegazione” ha commentato Bonafoni che, per questo, chiede alla regione “di rifinanziare le attività dei CAV nelle università, garantendone la continuità. E anziché chiuderli, poter prevedere nuovi servizi”.