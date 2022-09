Nell'Ospedale Britannico inaugurato il primo centro di accoglienza per senzatetto dimessi dagli ospedali

Inaugurato il primo "Centro di Accoglienza per le Fragilità Socio-Sanitarie" di Roma. La struttura è nata all'interno dell’Ospedale Britannico dell'azienda ospedaliera San Giovanni Addolorata, in via Santo Stefano Rotondo 5, ed è stata realizzata con un finanziamento di Roma Capitale attingendo ai fondi PON Metro 2014 - 2020, in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.

Il centro nasce per accogliere le persone senza dimora in fase di dimissioni dalla degenza per acuti, ultimato il percorso clinico o in dimissione protetta, per il tempo necessario al completo recupero fisico o alla individuazione di un percorso di accoglienza definitivo. L'obiettivo è garantire la continuità assistenziale anche una volta terminato il percorso ospedaliero, fornendo alla persona un luogo in cui avviare la riabilitazione, assicurando sia il trasferimento dall'ospedale al centro sia eventuali spostamenti per garantire le prestazioni prenotate.

Il progetto è stato condiviso con la Giunta Capitolina attraverso il Dipartimento Politiche Sociali, e rientra nel più ampio programma Scimai, il Sistema Cittadino Integrato di Monitoraggio, Accoglienza e Inclusione nato per ridurre l'emarginazione dei senza fissa dimora: "È un traguardo importante per la nostra città - ha detto Barbara Funari, assessora alle Politiche Sociali e alla Salute - un modello che speriamo di poter replicare presto per costruire insieme una città che si prende cura e accoglie. ".

Se avrà successo l'esperimento potrà dunque essere ripetuto in altri ospedali della città: "Lo scorso anno abbiamo dimesso poco meno di 200 persone senza fissa dimora - ha aggiunto l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, che ha partecipato all'inaugurazione - Ogni dimissione ha comportato un’esigenza e un bisogno che non sempre siamo riusciti a soddisfare. Da questa necessità, nasce il Centro che consentirà di avere anche un turnover per liberare posti letto ospedalieri".