Nella villa storica dei Parioli un centro per senza tetto con i fondi del Pnrr

Entro il 2026 aprirà un centro per l'accoglienza dei senza dimora nel cuore di Villa Glori, tra Parioli e Villaggio Olimpico. Sarà finanziato con fondi del Pnrr (Missione 5), gestiti dal dipartimento politiche sociali di Roma Capitale e permetterà l'apertura di una stazione di posta e di alloggi per una permanenza temporanea.

Un centro per senza dimora a Villa Glori

Il progetto di fattibilità tecnico-economica del centro di Villa Glori è stato approvato in giunta capitolina il 16 aprile e rientra nell'elenco di interventi, finanziati con i fondi del Pnrr, per fornire un tetto temporaneo e una serie di servizi basici a chi non ha una casa, oltre che la distribuzione di pasti. Ad essere stato scelto è un immobile di proprietà comunale, lì dove già da anni la Caritas diocesana di Roma svolge diverse attività risolve ai più fragili e in particolare ai malati di HIV. Il progetto di fattibilità, commissionato lo scorso ottobre da Roma Capitale alla Forum Engineering Srl, è arrivato sul tavolo dell'amministrazione Gualtieri che meno di un mese fa ha dato l'ok.

Oltre 800mila euro di fondi Pnrr

In totale, l'investimento dedicato al progetto ammonta a 833.181,24 euro. Una parte di questi, poco meno di 70mila euro, sono stati spesi per la progettazione. D'altronde l'immobile, composto da un unico piano, necessità di un importante opera di adeguamento, allacci idrici e fognari, nuova copertura del tetto, adeguamento statico e l'acquisto di tutti i mobili e l'arredamento interno.

Il polo sanitario Caritas

L'immobile fa parte di un complesso di tre case famiglia, dove da anni Caritas accoglie persone malate di HIV. Ma da ormai molto tempo le aspettative di vita e le condizioni di chi ha contratto il virus sono nettamente migliorate e ci si è resi conto dell'inutilità di avere tutto questo spazio dedicato. Rimarrà solamente una casa famiglia. "Dopo la ristrutturazione con fondi Pnrr di un immobile e con fondi nostri di un altro - spiegano da Caritas - avremo, oltre alla stazione di posta, anche un ricovero per i senza dimora che sono stati appena dimessi dall'ospedale e hanno bisogno di un periodo di convalescenza". Saranno 10 i posti letto previsti, oltre ad un posto letto per l'operatore sanitario di turno e il servizio di medicheria.

Una volta affidata la gara, sui tempi dei quali non ci sono ancora dettagli, i lavori da progetto dovrebbero durare tra i 9 e i 10 mesi e in ogni caso si concluderanno entro le tempistiche dettate dal Pnrr, cioè metà 2026.