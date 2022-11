Centri sportivi municipali, sconti del 90% sugli affitti

Una boccata d’ossigeno per continuare a garantire la pratica sportiva di base in centinaia di palestre scolastiche. E’ questo l’obiettivo cui sta lavorando l’amministrazione cittadina, con una delibera finalizzata a sostenere i centri sportivi municipali.

La crisi causata dal Covid

Sono circa 320 le realtà, secondo un censimento che era stato fatto durante l’amministrazione Raggi, le palestre scolastiche che a Roma consentono a decine di migliaia d’utenti di allenarsi a costi calmierati. Sono in larghissima parte gestite da associazioni sportive dilettantistiche che, con l’avvento della pandemia, sono entrate in crisi. Prima hanno dovuto gestire le prolungate chiusure, dettate dall’esigenza di contenere il Covid 19. Ma non c’è stato solo il lockdown a penalizzarle. Proprio a causa della pandemia, e del clima di preoccupazione diffusosi tra i cittadini, le iscrizioni sono crollate. In tal modo l’unica voce in entrata, per queste associazioni, è stata drasticamente ridotta. Da qui le reiterate richieste d’aiuto alle amministrazioni, proprietarie delle palestre dove l’attività sportiva viene praticata.

La proposta di restituire tre mensilità

Per cercare di sostenere la ripresa dello sport di base, è stata annunciata anche una delibera d’iniziativa consiliare. Prevede che siano tagliati del 90% i canoni per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2022. Canoni che sono già stati versati e che, quindi andrebbero restituiti. La delibera è passata, all’unanimità, nelle commissioni capitoline dedicate allo sport ed al bilancio. “risultato raggiunto nel corso della riunione congiunta di questa mattina consente di dare seguito ad una parte degli impegni assunti durante la campagna elettorale da tutti i candidati a sindaco e registra l’adesione di tutti i consiglieri, indipendentemente dai ruoli di maggioranza e opposizione e dall’appartenenza politica” ha commentato Nando Bonessio, presidente della commissione sport.

La procedura individuata, ha spiegato Bonessio (Europa Verde) “è snella e di facile applicazione per gli uffici” eda ha il fine di consentire di “vedersi accreditati in breve tempo i contributi a rimborso di quanto già versato” dalle ASD che hanno in concessione i centri sportivi municipali, vale a dire le palestre scolastiche. “Adesso è necessario non perdere ulteriore tempo e per questo ho chiesto a tutte le forze politiche di consentire che la proposta di deliberazione venga iscritta e approvata con urgenza all’ordine dei lavori dell’Assemblea Capitolina” ha dichiarato Bonessio.

Dopo il Covid anche il caro-bollette

I fondi per consentire questo taglio sono già stati accantonati. “Questa misura era stata promessa in campagna elettorale dal sindaco, la si trova alla pagina 126 del programma. In realtà – ha spiegato Claudio Ortale, portavoce dell’osservatorio sui centri sportivi municipali – era previsto che valesse per l’intero anno sportivo. Il primo però si è già concluso, senza che neppure questo provvedimento venisse approvato. La speranza è che, ora che si comincia a discutere dell’assestamento di bilancio, vengano messi altri fondi perché il futuro non è roseo”. Con il caro bollette, è stato sottolineato durante la commissione capitolina, molte famiglie si sono trovate in difficoltà nel rinnovare le iscrizioni ai centri sportivi. Motivo per cui, chi li gestisce, si aspetta di ottenere la restituzione di quanto già versato nei primi tre mesi del 2022. Sarebbe una boccata d’ossigeno per un settore che, negli ultimi anni, è andato in forte sofferenza.