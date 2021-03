Centri Raccolta, le isole ecologiche saranno 17: offerta più che raddoppiata

In Aula Giulio Cesare cancellato un centro raccolta nel X Municipio, uno nel XIV ed un terzo in via Arzana, nell'XI. Resta l'obiettivo: un'isola ecologica ogni 70mila abitanti

Passano da 12 a 29 i centri raccolta di Roma Capitale. Anche se nei numeri la quantità è inferiore rispetto a quella inizialmente prospettata va comunque sottolineato che, con l’approvazione della nuova delibera, viene potenziato un importante servizio a disposizione dei cittadini.

Approvati 17 centri raccolta

Dei 20 centri raccolta contenuti nella delibera della Giunta Raggi, tre sono stati bocciati dall’Aula Giulio Cesare. Saranno quindi diciassette le nuove isole ecologiche destinate ad essere realizzate a Roma. Dopo tre sedute, l’assemblea capitolina ha infatti deciso di approvare una serie di emendamenti che hanno finito per assottigliare la lista delle aree prescelte per realizzare i nuovi centri Luoghi dove, i cittadini, potranno andare a conferire materiali ingombranti, raee, legname. Rifiuti che, ovviamente, non vanno gettati nei cassonetti stradali.

Quella approvata in Aula Giulio Cesare, ha spiegato l’assessora ai rifiuti Katia ZIantoni, "va a revocare la delibera Tronca che individuava una serie di aree per i centri di raccolta, e ne individua nuove sulla base di un percorso iniziato nel 2019 che ha coinvolto la parte tecnica, quella politica e a cui e' seguito un percorso partecipativo. Le aree individuate sono state poi sottoposte ai Municipi".

Migliora il servizio di raccolta e riuso

Così facendo Roma potenzia il servizio di raccolta e riuso. "Non si prevedono quindi centri per il trattamento dei rifiuti - ha chiarito Ziantoni - ma solo aree attrezzate con cassoni che raccolgono quei materiali che non possono entrare nei cassonetti tradizionali: materassi, legno, batterie, vernici. Si tratta in altre parole delle isole ecologiche".

Il numero di queste isole ecologiche, per effetto della nuova delibera, è quindi destinato ad aumentare sensibilmente, anche se sarà necessario continuare nella ricerca di aree pubbliche da destinare a questo servizio. La delibera portata in Aula Giulio Cesare prevedeva infatti 20 siti, poichè due, su indicazione dei municipi, erano già state stralciate: uno era quello della Cerquetta, a Roma Nord. L’altro in via Malfante, nel Municipio VIII. La cancellazione di quest’ultimo però rendere necessario l’individuazione di un’alternativa in quanto, il territorio governato da Amedeo Ciaccheri, continua a non disporre d’un centro di raccolta.

I tre centri raccolta cancellati

In Aula Giulio Cesare sono invece stati stralciati altri tre progetti, contenuti nella delibera della Giunta Raggi. L’assemblea capitolina ha infatti approvato gli emendamenti relativi a via Ruggero Penari, nella zona di Malafede del Municipio X; in via Forno Saraceno nel XIV ed in via Arzana, nel Municipio XI. Quest’ultimo era stato particolarmente contestato perchè destinato ad aprire vicino al parco dedicato a Sara Di Pietrantonio. “La cancellazione di via Arzana, avvenuta grazie ad un emendamento presentato dal PD -ha sottolineato Gianluca Lanzi, segretario del PD municipale - è una splendida notizia per gli abitanti del quartiere”.

NIente isola ecologica a ridosso della ragazza di Spallette, vittima di femminicidio. Roma, comunque, potrà contare su 17 altre isole ecologiche. "L'obiettivo- ha concluso e' arrivare ad un centro ogni 70mila abitanti ha chiarito l'assessora Ziantoni che ha inoltre annunciato che “sono stati già affidati i lavori per Cerroncino e Olgiata mentre stiamo concludendo iter amministrativo per Virgilio Guidi, Pontina e Casal Selce".

L'elenco dei centri raccolta appena approvati

Ecco la lista aggironata, con gli indirizzi esatti, dei nuovi centri. 1) Settebagni - via di Settebagni (III Municipio) 2) Cesarina - via Tor San Giovanni (III Municipio) 3) Casal Monastero - via di Sant'Alessandro (IV Municipio) 4) Torraccia - via Aldisio Salvatore - via Cappi (IV Municipio) 5) Settecamini/Casal Bianco - via Capalto (IV Municipio) 6) SDO/Serretta - via Serretta (IV Municipio) 7) SDO/Tedeschi - via Tedeschi (IV Municipio) 8) Severini - via Collatina (V Municipio) 9) Passo Lombardo - via dei Palosci (VI Municipio) 10) Corcolle - via Ripatransone-Via Petriolo (VI Municipio) 11) Romanina - via Biagio Petrocelli (VII Municipio) 12) Tor Bella Monaca - via di Tor Bella Monaca (VI Municipio) 13) Wolf Ferrari - via E. Wolf Ferrari (X Municipio) 14) Massimina - via Bartolomeo Chesi (XII Municipio) 15) Casal Selce Nord - via Rosario Assunto (XII Municipio) 16) Palmarola via Araldi - via Calo' (XIV Municipio) 17) Torresina - piazza Gino Pallotta.