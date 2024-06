Centri di orientamento al lavoro anche online: il comune apre un nuovo canale

Il comune ha deciso d’incrementare l’offerta di servizi a supporto dei cittadini che stanno cercando un’occupazione. Ai canali tradizionali, fisicamente presenti in quasi tutti i municipi, se ne aggiunge anche uno virtuali.

Il nuovo canale online

“Si parte con un nuovo servizio, per fare dei C.O.L. centri più accessibili e vere e proprie antenne sul territorio. A partire dal 13 giugno 2024 infatti i cittadini e le cittadine che intendono fruire dei servizi offerti dalla Rete dei Centri di Orientamento al Lavoro (COL) possono richiederli anche attraverso un nuovo canale online presente sul Portale Istituzionale di Roma Capitale” ha dichiarato in una nota è Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale.

“La richiesta di appuntamento – ha aggiunto l’assessora - potrà infatti essere inoltrata accedendo tramite SPID/CIE/CNS al servizio su www.comune.roma.it. Si tratta di un intervento semplice volto a rendere il servizio più vicino alle esigenze delle persone e soprattutto facilitarne l'accesso. Attraverso i Col stiamo facendo un lavoro molto importante soprattutto intercettando bisogni delle fasce più fragili. Nei tredici sportelli operativi sul territorio, soprattutto in periferia, il servizio di orientamento al lavoro ha l'obiettivo di facilitare l'individuazione del percorso formativo e professionale adatto a sostenere una persona, ma quegli uffici rappresentano anche presidi territoriali preziosi”.

Cosa fanno i centri di orientamento al lavoro

Quali sono i servizi garantiti dai 13 C.O.L.? Non sono tutti uguali: esistono infatti due centri “tematici” che sono dedicati all’attivazione di tirocini presso enti pubblici ed aziende, ed un altro invece che è dedicato al reinserimento occupazionale dei detenuti ed ex detenuti. In generale i C.O.L. offrono un servizio gratuito di informazione ed orientamento rispetto al mercato del lavoro; organizzano seminari tematici; aiutano nella stesura dei curricula.

I C.O.L. sono pertanto “Antenne utili per leggere la complessità di una città come Roma, sempre in trasformazione. Ogni anno – ha ricordato Pratelli – forniscono sostegno e orientamento per l'inclusione lavorativa a migliaia di persone e sono per questo fondamentali per il contrasto alle diseguaglianze, soprattutto economiche, che insistono sulla città. Il nostro obiettivo è rafforzarli e questo è un piccolo ma importante passo”.