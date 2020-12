Centri per l’impiego, primo giorno per 30 neo assunti: “Così potenziamo servizio”

Primo giorno di lavoro per 30 nuovi assunti dalla Regione Lazio risultati vincitori del concorso pubblico per il potenziamento dell'organico dei centri per l'impiego. A dare il benvenuto ai 20 esperti nella valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche e 10 esperti in service designer, l’assessore Claudio Di Berardino.

"Due figure professionali che esprimono chiaramente lo spirito con cui stiamo costruendo la nuova agenzia Spazio Lazio, chiamata a coordinare i centri per l'impiego regionali, che vogliamo più efficenti, moderni, più vicini alle esigenze delle persone e delle imprese e in cui siano potenziati gli aspetti legati alla programmazione e alla verifica del lavoro svolto. Una vera Riforma che in questo momento, con gli effetti della pandemia, è ancora più necessaria per offrire risposte e opportunità nel quadro di un servizio pubblico efficiente" - ha detto.

Mentre sono state annunciate 15 nuove sedi e 9 nuovi uffici territoriali cresce l’attesa per chi ha partecipato e superato le prime prove dei cinque i concorsi avviati per il potenziamento del personale dell'agenzia Spazio Lavoro. “A causa della pandemia devono ancora essere sostenute, per alcuni profili, le prove orali, che - ha annunciato Di Berardino - si prevede vengono svolte entro la primavera del 2021”.