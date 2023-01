Concorso centri per l’impiego, la lunga attesa dei 28mila candidati

Quando si svolgerà la prova del concorso per i Centri per l’impiego del Lazio? E’ questa la domanda che da mesi si pongono i candidati che hanno risposto al bando pubblicato dalla Regione Lazio per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 544 unità di personale. Nello specifico 295 per il profilo di esperto mercato e servizi per il lavoro (categoria D) e 249 per quello di assistente mercato e servizi per il lavoro (categoria C).

Concorso centri per l'impiego: 28mila candidati

A quanto apprende RomaToday direttamente da fonti della Pisana sono state “oltre 28mila” nel complesso le domande di partecipazione presentate per il concorso centri dell’impiego. I candidati hanno risposto al bando pubblicato nel pieno della settimana di Ferragosto. Il termine ultimo per inoltrare la propria candidatura è scaduto il 30 settembre, così dopo oltre tre mesi i candidati si interrogano sulle date della prima prova scritta. Per quanti supereranno il test iniziale ci sarà poi anche l’orale. Il calendario delle sessioni ancora non è disponibile “ma gli uffici stanno lavorando affinché il concorso si svolga in tempi brevi”. Probabilmente dopo l’insediamento del nuovo governo regionale.

La prova scritta per i centri dell'impiego del Lazio

La prova scritta, così si legge sul bando, mira alla verifica del grado di conoscenza dei candidati delle materie d’esame e della capacità di contestualizzare le conoscenze e di utilizzarle nella risoluzione di problemi pratici. La prova consisterà in un test di 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti. 25 quesiti saranno volti a verificare le conoscenze rilevanti su diritto amministrativo, in particolare la disciplina del pubblico impiego e il C.C.N.L. Funzioni Locali; diritto del lavoro e della legislazione sociale; normativa nazionale e regionale in materia di lavoro e di politiche a sostegno dell’occupazione, anche con riferimento alla normativa nazionale e regionale relativa all’inserimento lavorativo delle persone con disabilità e dei soggetti svantaggiati; gestione dei servizi per l’impiego, con particolare riferimento ai servizi ai cittadini ed alle imprese; economia e politica del lavoro; programmazione regionale in materia di servizi al lavoro e politiche attive a valere sul FSE; contabilità pubblica, con particolare riferimento all’ordinamento finanziario e contabile delle Regioni; contratti pubblici. Otto quesiti saranno volti a verificare la capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. Sette saranno invece quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacità di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano più adeguata. La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 21/30.

Manuali, leggi integrali, quiz simulati: per i 28mila candidati per un posto nei centri per l’impiego del Lazio è dunque studio serrato in attesa della pubblicazione del diario delle prove. E intanto, dopo molta attesa senza alcuna novità, qualcuno rinuncia: sono moltissimi i manuali comprati, utilizzati e rimessi in vendita.