A rischio caos la raccolta dei rifiuti ingombranti. Chiusi quattro centri di raccolta Ama

Materassi, televisori, forni, lavatrici. I rifiuti ingombranti che i romani buttano via cominciano ad accumularsi fuori dai centri di raccolta Ama destinati alla raccolta. Quattro su tredici totali, infatti, risultano chiusi al pubblico. E i cittadini, trovandosi i cancelli sbarrati, lasciano in strada il rifiuto che non riescono a consegnare. Parliamo dei centri di raccolta di II municipio, via Campi Sportivi, zona Acqua Acetosa, IV municipio, via Cassino, zona Tiburtina, V municipio, via Teano, zona Villa Gordiani, e XV municipio, La Storta.

Da chiarire le ragioni delle chiusure riportate anche sul sito di Ama. Sui primi tre Arpa Lazio (l'Agenzia regionale per la protezione ambientale), come riferito a RomaToday, ha effettuato mesi fa dei controlli rilevando una situazione non a norma per quanto riguarda il trattamento delle acque di scolo, con alcune prescrizioni da sanare per poter tornare a esercitare le attività. In sintesi piove nei carrabili e nei raccoglitori dei rifiuti e le acque dilavano sostanze pericolose che non vengono poi gestite correttamente.

A tamponare le chiusure potrebbe esserci il centro di raccolta del VI municipio, quello realizzato in via del Casale Cerroncino (Ponte di Nona) ma ancora da aprire. Doveva essere pronto, lo ricordiamo, per gennaio 2023.

"Proprio in ragione delle enormi difficoltà che stanno venendo fuori sui cdr (centro di raccolta, ndr) si poteva adottare un sistema di raccolta mobile installando dei cassoni carrabili nei quartieri la domenica" commenta Maurizio Marchini, presidente di Lila, associazione ambientalista che raggruppa esperti del settore e lavoratori Ama. "Dove le isole ecologiche sono distanti, oppure sono chiuse, risolverebbero il problema". Sempre considerando che il problema è da risolvere al di là delle chiusure attuali. I centri di raccolta per ingombranti sono già pochi a regime. Il sindaco Gualtieri ha promesso di aprirne 30 in totale entro il 2030, 10 da finanziare con fondi Pnrr. Ma al momento ancora non si vedono riscontri tangibili di quanto promesso.

Il risultato? Discariche abusive e rifiuti abbandonati anche direttamente sul marciapiede. Il caso peggiore è quello che riguarda i raee (rifiuti da apparecchi elettrici ed elettronici), ad alto impatto ambientale perché contenenti al loro interno sostanze inquinanti. Le strade prese da frigoriferi, lavastoviglie, televisori, aspirapolveri e tutti gli altri rifiuti elettronici, in troppi casi, non sono quelle del regolare smaltimento. Una tendenza nazionale rispetto alla quale Roma non fa eccezione, anzi, fa peggio. La raccolta dei cosiddetti raee (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) nella Capitale è scesa del 21% tra gennaio e settembre 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.