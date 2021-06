Dal primo luglio riaprono 150 centri anziani

Lunedì i municipi riceveranno informazioni per garantire la riapertura in sicurezza

Riapriranno dal prossimo primo luglio i centri sociali anziani a Roma. Una possibilità prevista dal decreto legge del 18 maggio e attuata dall'approvazione di una memoria di giunta capitolina. "Nessuno deve sentirsi solo" ha commentato Veronica Mammì, assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale Veronica Mammì.

Sono circa 150 i Centri Sociali Anziani che dal prossimo mese accoglieranno di nuovo 65 mila iscritti: queste reltà, alla stregua di altri luoghi di aggregazione, sono state chiuse all'inizio dello scorso anno con lo scoppio della pandemia da Covid-19. Il Dipartimento Politiche Sociali invierà lunedì una circolare ai Municipi con le informazioni utili a garantire la riapertura in sicurezza dei Centri Sociali Anziani sui relativi territori.

“In base alla normativa nazionale abbiamo voluto dare un impulso ai Municipi perché pongano in essere le azioni necessarie alla riapertura in sicurezza di queste strutture, sempre nell’assoluto rispetto delle misure di prevenzione previste" ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi. "L’impulso alla riapertura dei Centri Sociali Anziani è un’ulteriore azione che compiamo nel più ampio impegno verso le persone anziane della nostra città, verso cui il sostegno non è mai venuto meno, ponendo particolare attenzione nell’accogliere anche i nuovi bisogni emersi dalle conseguenze della pandemia, come abbiamo fatto attraverso la consegna di pacchi con generi alimentari e farmaci e la telecompagnia" ha commentato, infine, Mammì.