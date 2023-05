I centri anziani diventano case sociali: via libera al nuovo regolamento

Un tetto massimo per gli under 60 e per le quote da versare al momento dell’iscrizione. Sono queste due delle novità introdotte dalla delibera sui centri anziani che l’assemblea capitolina, dopo una lunga gestazione, ha appena approvato.

Spazi non solo per gli anziani

Il nuovo regolamento, frutto d’un lungo lavoro di rivisitazione e di confronto con le realtà del terzo settore, è destinato ad assegnare un ruolo diverso ai 149 centri anziani oggi diffusi nel territorio romano. Diventeranno infatti le “case sociali degli anziani e del quartiere” (Csaq) e saranno, di conseguenza, “luoghi inclusivi, spazi d’aggregazione aperti alla comunità, dove oltre alle attività ricreative, ludiche e motorie rivolte agli anziani, sarà possibile svolgere attività di rilevanza sociale e di apertura e condivisione con il territorio” hanno spiegato Riccardo Corbucci e Nella Converti, presidenti delle commissioni Roma Capitale e politiche sociali.

A servizio dei quartieri

L’esperienza del Covid, che ha comportato la prolungata chiusura di questi spazi, è diventata l’occasione anche per riflettere sulla centralità che i vecchi centri anziani assolvono per il territorio. Sono luoghi all’interno dei quali è possibile beneficiare di quei servizi che, soprattutto nei quartieri più periferici, si fatica a trovare. Anche da questa considerazione è scaturita l’idea, poi affinata durante i confronti pubblici ed anche dagli emendamenti presentati in aula, di prevedere una trasformazione da centri anziani a case di socialità.

Le novità

Ispirato dalle linee guida della regione Lazio, il nuovo regolamento prevede una serie di novità. Tra queste l’obbligo di dotare ogni “Casa sociale degli anziani e del quartiere” della ragione sociale riconosciuta alle Associazioni di promozione sociale. Questi spazi vengono ospitati in locali comunali, individuati dai vari municipi, e l’amministrazione cittadina si assume l’onere di attivarli e di pagarne le utenze. Per iscriversi non si dovrà pagare mai più di 15 euro ed ai soci sotto i 60 anni potranno arrivare ad essere fino al 30% di quelli registrati presso ciascun “Csaq”, in modo da incentivare il carattere intergenerazionale che si vuole assegnare a questi spazi.

Luoghi intergenerazionali

“Vogliamo che le nuove CSAQ siano al passo con i grandi cambiamenti sociali che stiamo vivendo, ma vogliamo al tempo stesso mantenerne la storia. Siamo convinti che si possa andare veramente verso l’intergenerazionalità e l’invecchiamento attivo tramite questo Regolamento e che questi luoghi possono diventare un punto di riferimento importante non solo per le persone anziane, ma per tutto il quartiere” hanno commentato Nella Converti e Riccardo Corbucci.

Per Svetlana Celli, presidente dell’assemblea capitolina, il passaggio dai centri anziani case sociali delle persone anziane e del quartiere, “non è una semplice modifica della denominazione, ma si tratta di una vera svolta che parte dalla volontà di rafforzare la centralità e il ruolo di questi luoghi, ben 149 su tutto il territorio, al servizio di migliaia di anziani. Rappresentano infatti – ha aggiunto Celli – un prezioso riferimento per attività ricreative e di socializzazione, soprattutto per tante persone sole o in condizioni di fragilità”. E saranno ancora più aperti ai quartieri, divenendo un centro prezioso nella fornitura di servizi pubblici, per una fetta della popolazione anagraficamente eterogenea.