Centri antiviolenza capitolini, accessi delle donne in costante aumento: solo a settembre sono 826

Settembre 2020 è stato il mese con i numeri più alti: 826 donne (+9% rispetto ad agosto), con 69 nuovi percorsi avviati. Continuano a crescere gli accessi ai Centri Antiviolenza di Roma Capitale e delle relative prese in carico, per sostenere le donne nel percorso di fuoriuscita dai maltrattamenti. Lo fa sapere il Campidoglio con una nota. Dopo il calo registrato in coincidenza del lockdown, il trend del numero di donne prese in carico ai servizi antiviolenza capitolini è stato un costante e continuo aumento: +115% rispetto a settembre 2019.

Già nel 2019 si era registrato un aumento del 57% delle donne complessivamente in carico (da 274 a 431), la maggioranza delle quali continua il percorso di sostegno nell’anno 2020. In particolare, il numero (69) dei nuovi accessi ai servizi antiviolenza capitolini avvenuti a settembre risulta sostanzialmente in linea con quelli registrati nel mese precedente (70). A marzo, in coincidenza con il lockdown, il numero era sceso a 58.

"Il numero delle nuove donne seguite è particolarmente significativo, in quanto mostra quante hanno deciso di intraprendere un percorso di fuoriuscita dalla violenza durante e dopo il lockdown", le parole della sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Abbiamo attivato un nuovo canale via WhatsApp per chi aveva più difficoltà a chiamare. Dobbiamo continuare a parlare del tema della violenza di genere e promuovere i Centri Antiviolenza, raggiungibili H24 e collegati al numero nazionale 1522".

Aggiunge l’assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale Veronica Mammì: "I dati in aumento delle donne che intraprendono un percorso di fuoriuscita dalla violenza con il supporto delle nostre strutture ci confermano l’assoluta importanza e centralità di questi servizi. Come Amministrazione abbiamo investito con forza in questa direzione: abbiamo aperto cinque nuovi Centri Antiviolenza e attualmente sono in corso i lavori per inaugurare, anche riconvertendo immobili confiscati alla criminalità organizzata, nuove strutture di ascolto e accoglienza".

Dichiara infine la delegata della Sindaca alle Politiche di Genere Lorenza Fruci: "Continuare a promuovere i servizi antiviolenza rappresenta, per l'Amministrazione, un impegno fondamentale. Con questo obiettivo lanceremo una campagna di comunicazione in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne 2020. Lo faremo in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità e con il supporto di Zètema Progetto Cultura srl. Utilizzeremo gli impianti di affissione e i canali di comunicazione di Roma Capitale selezionando un'immagine tra quelle realizzate dagli artisti della città per il bando che abbiamo appena concluso".