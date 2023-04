Sul futuro della Centrale del Latte di Roma è calato il silenzio

Volumi dimezzati, contratti e budget di produzione che da trimestrali Lactalis ora ha trasformato in mensili e che sono lo specchio della totale incertezza che avvolge la Centrale del Latte di Roma. La grande incognita sulle prospettive del marchio romano e sul futuro dei suoi 160 lavoratori. Dal 31 dicembre, data dall’ultimo incontro in Campidoglio, tutto tace.

C’è la volontà di procedere con un percorso concordato alla riconsegna delle azioni della Centrale del Latte di Roma da parte di Parmalat al Comune con la fuoriuscita dell’azienda, oggi guidata dal gruppo francese Lactalis, che dovrà essere graduale affinchè produzione e occupazione vengano salvaguardate.

I malumori dei lavoratori di Centrale del Latte

Ma dopo tre mesi di attesa e silenzio nello stabilimento di via Fondi di Monastero “dove lo yogurt non viene più prodotto”, raccontano a RomaToday i lavoratori, “e vediamo il latte nel nuovo formato da 75cl destinato solo ai piccoli alimentari e non alla grande distribuzione”, i malumori sono palpabili. “Viviamo un clima di incertezza che di certo non ci fa dormire sonni tranquilli”, dicono gli addetti alla produzione di quel marchio storico che fa parte dell’identità di Roma e che nessuno, con la vicenda giudiziaria arrivata all’epilogo dopo oltre vent’anni, vuole veder scomparire. “Il Comune si è totalmente volatilizzato, ci sentiamo abbandonati. Intanto assistiamo ad un posizionamento di mercato ‘strano’ e siamo preoccupati per quel che sarà”. E’ questo il sentimento che emerge dall’assemblea dei lavoratori.

I sindacati chiedono incontro al Campidoglio

Nel frattempo i sindacati hanno chiesto al Campidoglio di essere convocati per capire come si sta procedendo e se lo stallo sia solo apparente. “Stiamo attenzionando a tutti i livelli questo percorso e auspichiamo un risvolto immediato, vogliamo almeno dei chiarimenti su quel che si sta facendo da parte del Campidoglio e di Lactalis. C’è bisogno di una programmazione seria e certa per dare tranquillità ai lavoratori della Centrale del Latte. Tuttavia - ha detto a RomaToday Stefano Morea, segretario generale della Flai Cgil Roma e Lazio - restiamo cauti su questa che è una vicenda gigantesca”.

Su Centrale del Latte Gualtieri è “immobile”

Gridano all’immobilismo del Comune le opposizioni. “Mesi di immobilismo da parte di Gualtieri e della sua Giunta rischiano di fare perdere a Roma la grande occasione di riprendersi la gestione della Centrale del Latte. La Giunta capitolina - tuona Fabrizio Santori, consigliere comunale della Lega - non ha idea di come gestire il futuro dell'impianto, e anche la sorte dei 160 lavoratori e di tutto l’indotto del settore, non appare fra le priorità del Pd al governo della Capitale”. Caduta nel vuoto la richiesta di convocazione urgente della commissione capitolina Bilancio per discutere della Centrale del Latte di Roma. “La vicenda è sempre più complessa, alla luce della sentenza Cassazione che ha deciso che il gruppo francese deve restituire il 75% delle azioni e 65 milioni di dividendi a Roma Capitale, non c’è ancora un accordo. Si metta ordine nei rapporti con i soci d’oltralpe, se il sindaco Gualtieri non è in grado di garantire la produzione, e dunque i posti di lavoro, si faccia da parte. Si decida insieme al Governo nazionale quale sia la migliore strategia da seguire per salvare un'eccellenza di Roma, o di questo passo - conclude Santori - finirà come tutto ciò che in questi anni ha toccato la sinistra: in fallimento”.