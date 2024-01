Centrale del Latte, attesa per il piano industriale. Dal Pnrr 7 milioni di euro per yogurt e uht

Riportare nello stabilimento un terzo del latte che prima veniva lavorato per conto della Parmalat, ossia dieci milioni di litri per non dimezzare di netto la produzione e avviare subito il rilancio del marchio. Tutelare l'occupazione, i 162 dipendenti.

Il piano per la Centrale del Latte di Roma

È questo uno degli obiettivi primari per il 2024 del piano operativo straordinario pensato dal nuovo management della Centrale del Latte di Roma, la società che dopo trent’anni di contenzioso giudiziario è oggi in mano a Roma Capitale. Il Comune ne detiene più dell’81%. “La nuova proprietà ha lavorato fin da subito per contenere le conseguenze drastiche dell’uscita di Parmalat” scrive in una nota Centrale del Latte. Già perché dopo l’addio della società fondata da Calisto Tanzi e da vent’anni in mano ai francesi del gruppo Lactalis, lo stabilimento di Roma deve risalire la china e riposizionarsi sul mercato. Il solo latte fresco, prodotto di punta della centrale, non basta più.

Non solo latte fresco: ci sono 7 milioni di euro

Da qui la necessità di introdurre nuove linee di produzione puntando anche su yogurt e uht (latte ​​lavorato a una temperatura ultra elevata - ultra high temperature). Il piano industriale è atteso in primavera.

“In questi primi mesi la società ha attivato tutte le leve per riconquistare i nuovi spazi di mercati, anche grazie ad un’ offerta nuova e diversificata dei prodotti. In questa ottica, il consiglio di amministrazione della società ha lavorato per l’ottenimento di un finanziamento del Pnrr per l’introduzione di elementi produttivi come latte uht o yoghurt che vanno incontro ai mercati”. A quanto apprende RomaToday da fonti del Campidoglio le risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza ammontano a 7 milioni di euro.

Il legame con la città

“E’ stato inoltre rafforzato il legame con i locali come bar, latterie, gelaterie, pasticcerie e grande distribuzione che sono da sempre stati punti di riferimento per il settore così come quello con il sistema pubblico”. Il riferimento è a mense scolastiche e mense ospedaliere.

“La vicinanza dei consumatori e dei cittadini nei confronti della Centrale del Latte di Roma ed il percorso condiviso con Roma Capitale - scrive la società - contribuiranno alla realizzazione di un piano di rilancio di lungo periodo”. Ci sperano i lavoratori, il mondo degli allevatori e dei produttori, la città da generazioni legata al suo marchio storico e identitario.

"Azienda sana su cui Comune deve investire"

Anche il Comune è al lavoro. “Quel marchio è stato nel cuore di intere generazioni di romani e tornerà ad esserlo. Grazie a Pallottini e ai produttori ce la faremo" ha commentato ai microfoni di RomaToday il presidente della commissione commercio capitolina, Andrea Alemanni. È lui che segue passo passo l'evoluzione della nuova società di cui Roma Capitale è tornata ad essere socio di maggioranza. "Serve un patto d’acciaio col Comune, rompiamo gli indugi. È una delle poche aziende veramente in attivo che abbiamo e sulla quale politicamente - esorta Alemanni - dobbiamo scegliere da subito di fare investimenti".