Centrale del Latte, addio Parmalat. Gli agricoltori chiedono certezze e garanzie sul futuro

La Centrale del Latte di Roma è pronta al suo nuovo corso, quello senza Parmalat i cui prodotti da gennaio non usciranno più dallo stabilimento romano. Un cambio epocale che arriva dopo una battaglia giudiziaria durata trent’anni. Il colosso francese Lactalis, che attraverso Parmalat ha gestito una parte della produzione dei prodotti lattiero caseari di Roma, ha restituito la maggioranza delle quote a Roma Capitale. Così come stabilito dalla Corte d’Appello. Il Comune dunque con oltre l’81% è tornato ad essere il socio di maggioranza della Centrale. Proprio come prima del ‘98.

Il nuovo corso della Centrale del Latte di Roma

Si apre così una nuova era, ma anche uno scenario diverso. Bisognerà capire che fine faranno i 30 milioni di litri di latte lavorati per Parmalat, come questo inciderà su indotto e forza lavoro della centrale di Roma. C’è da conquistare inoltre anche un’ulteriore fetta di mercato.

Così gli agricoltori del Lazio chiedo certezze e garanzie sul piano strategico pensato e sulle produzioni che resteranno in piedi. Da qui la richiesta della confederazione italiana degli agricoltori del Lazio di un incontro urgente con il nuovo management della Centrale del Latte.

Gli agricoltori del Lazio chiedono incontro al CdA

“E’ necessario - spiega Italo Pulcini di Cia Lazio - ora che la maggioranza delle azioni della Centrale del Latte è tornata in possesso del Campidoglio e considerando che la nuova governance si è insediata a settembre scorso, un faccia a faccia concreto con il nuovo CdA per conoscere se sia stata messa in atto un'azione strategica per il 2024. Da concordare inoltre la individuazione di un prezzo giusto che consenta una equa ricompensa per tutto il mondo degli allevatori laziali. Da parte nostra - sottolinea Pulcini - ribadiamo il valore dell’intero comparto del latte del Lazio, forte di circa 800 allevamenti che costituiscono un comparto importante per l’economia regionale anche dal punto di vista della tutela del territorio. Nel futuro delle nostre imprese la Centrale del Latte costituisce un pezzo importante. Per questo - conclude l’esponente di Cia Lazio -chiediamo che vengano subito convocati degli incontri per capire quale futuro si vorrà dare alla Centrale del Latte e con essa quali prospettive di sostegno e sviluppo per un comparto primario per Roma e per per tutto il Lazio”.