Verso il rilancio della Centrale del Latte: ecco i nomi per il nuovo CdA

Dopo la restituzione della quota di maggioranza (75%) da parte di Parmalat, il Campidoglio è pronto a nominare il nuovo consiglio di amministrazione della Centrale del Latte. Fabio Massimo Pallottini è stato indicato in qualità di presidente mentre Enrico Cola, Sabrina Stella e Daria dell'Aquila sono le figure che l'amministrazione ha individuato come membri del CdA. La nuova composizione ha ottenuto il parere favorevole della commissione Bilancio di Roma Capitale, presieduta dalla consigliera Giulia Tempesta.

Il nuovo consiglio di amministrazione di Centrale del Latte

Pallottini, come ha sottolineato il dg di Roma Capitale in commissione, è un manager di "comprovata esperienza": da anni Managing Director di CAR ScpA, il primo Centro Agroalimentare d’Italia ed uno dei principali in Europa. E’ anche presidente di Italmercati, prima esperienza diretta di Rete d’imprese tra i grandi Mercati all’Ingrosso italiani, mentre in ambito internazionale è nel board del WUWM – l’Associazione che riunisce i principali Mercati del mondo.

“I nomi indicati per la presidenza e per il consiglio metteranno a disposizione la propria esperienza per un'azienda che l'amministrazione intende rilanciare, salvaguardando la produzione di prodotti di alta qualità e potenziando l'azienda stessa che riteniamo preziosa per il territorio della Capitale. 'Centrale del Latte', infatti, è una asset fondamentale per l'economia del settore agroalimentare non solo di Roma, ma di tutto il Lazio. Con la nomina del Cda si dà inizio ad una nuova fase che dovrà essere di crescita, sviluppo e salvaguardia del lavoro. Siamo convinti che il Cda saprà svolgere al meglio questo lavoro e vogliamo rivolgere il nostro augurio di buon lavoro", ha scritto in una nota il gruppo Pd Campidoglio.

"Serve piano strategico per rilancio del marchio"

“Ci auguriamo che la proposta del Campidoglio sulle nomine del nuovo cda della Centrale del Latte di Roma sia l’occasione di un vero e radicale cambio di passo finalizzato al rilancio dell’azienda, all’attenzione degli allevatori del territorio, alla promozione del marchio e alla tutela e al riconoscimento delle capacità di tutto il personale. Ma da adesso in poi ci attendiamo più trasparenza. Basta con le decisioni e i programmi decisi nelle ‘segrete stanze’ del Campidoglio dal Sindaco e dalla Giunta, lontani dal dovuto confronto con le commissioni capitoline preposte e l’Aula Giulio Cesare”, ha dichiarato il capogruppo della Lega in Campidoglio Fabrizio Santori nel corso del suo intervento in commissione capitolina Bilancio. “È mancato il confronto anche con le organizzazioni sindacali, senza dimenticare gli anni trascorsi nell’indifferenza di Roma Capitale, causa di forti perdite di fatturato e timori per l’occupazione. Attendiamo presto un efficace piano strategico di rilancio per un rapido recupero degli introiti e delle quote di mercato di perdute. La Centrale del Latte di Roma non è solo un’azienda la cui attività coinvolge e promuove tutto il Lazio, è - ha concluso il consigliere della Lega - un simbolo per ogni romano, un bene comune che torna alla città che si attende di potersene fregiare come di un rinnovato fiore all’occhiello”.