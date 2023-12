Centrale del latte di Roma, Parmalat esce di scena. Tra incognite e concorrenza via al nuovo corso

Roma si riprende la sua centrale del latte che dal nuovo anno non parlerà più francese. Dal 2024 Lactalis, il colosso d’oltralpe che attraverso Parmalat per quasi trent’anni ha gestito la produzione del latte di Roma, lascerà il sito di via Fondi di Monastero.

La Centrale del Latte torna a Roma

La società, da anni in contenzioso con il Campidoglio, dopo la sentenza della Corte d’Appello ha già restituito le quote di maggioranza: il 75% che il Comune ha aggiunto al 6,7 già detenuto. Si chiude così una vicenda giudiziaria che ha attraversato tre decenni. Nel 1998 la maggioranza della Centrale del Latte di Roma venne ceduta per 80 miliardi di lire alla Cirio di Sergio Cragnotti che, nonostante una clausula di vendita lo vietasse, a causa della bancarotta si trovò costretto a cedere il gruppo alla Parmalat di Calisto Tanzi. Il Comune incassò la penale di 15 miliardi di lire ma anche la diffida della Ariete Fattoria Latte Sano che chiese una nuova gara. Si aprì così la lunga battaglia giudiziaria. (Qui tutta la storia).

Nel 2007 il Tar del Lazio stabilì la nullità della gara del 1998. Privatizzazione della Centrale del Latte di Roma da considerarsi nulla anche per il Consiglio di Stato. E’ il Comune il legittimo proprietario, così nel 2011 l’allora sindaco Gianni Alemanno intimò alla Parmalat, all’epoca in amministrazione straordinaria e qualche mese dopo acquista tramite OPA dalla Lactalis, la restituzione del 75 per cento della Centrale. Riacquisizione avvenuta solo di recente e che si perfezionerà con l’anno a venire.

Il nuovo corso

Oggi la Centrale del Latte di Roma ha un nuovo consiglio di amministrazione ed è presieduta da Fabio Massimo Pallottini, da anni managing director di CAR ScpA, il primo Centro Agroalimentare d’Italia ed uno dei principali in Europa. E’ anche presidente di Italmercati, prima esperienza diretta di Rete d’imprese tra i grandi Mercati all’Ingrosso italiani, mentre in ambito internazionale è nel board del WUWM – l’Associazione che riunisce i principali Mercati del mondo. “Riportiamo la Centrale nel cuore dei romani oltre che sulle loro tavole”, ha detto Pallottini appena insediato.

Cosa cambia con l'uscita di Parmalat

Da gennaio dunque nello stabilimento romano non saranno più prodotti i marchi Parmalat che tuttavia, a quanto apprende RomaToday, continuerà comunque a distribuire sul territorio di Roma e del Lazio con un impatto che si aggira intorno al 50 per cento. La centrale del latte dovrà dunque correre per accapararsi la sua buona fetta di mercato e battere quello che adesso è diventato un competitor. C'è da scegliere una strategia commerciale ed industriale forte.

Intanto i sindacati, per tutelare la forza lavoro alla luce della fuoriuscita di una produzione così importante da via Fondi di Monastero, chiedono maggiori investimenti e linternalizzazione di alcuni processi. Il 7 dicembre scorso l'incontro del presidente Pallottini con le organizzazioni sindacali.

Nel corso della riunione il numero uno di Centrale del Latte di Roma, confermando che le lavorazioni per conto di Parmalat cesseranno con l’inizio del nuovo anno, ha delineato un piano di rafforzamento e rilancio del marchio. Due le fasi prospetatte: un primo periodo definito “in salita”, nel quale occorrerà, tra l’altro, sopperire alla consistente mancanza di volumi generata dal definitivo allontanamento della Parmalat, ed un secondo che sarà invece caratterizzato anche da investimenti volti a portare all’interno dello stabilimento alcune lavorazioni a marchio centrale del latte attualmente prodotte fuori. Si lavorerà nel frattempo, riportano Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil, "al recupero delle quote di mercato attraverso una maggiore sinergia con il comune di Roma, sul versante della distribuzione e commercializzazione dei prodotti, della pubblicità e del marketing, ed a nuovi contratti di fornitura con le private label". Attesa dunque per il piano industriale volto al consolidamento ed allo sviluppo del marchio.

"In merito alla perdita dei 30 milioni di litri lavorati per Parmalat, l’azienda - scrivono i segretari dei sindacati Marco Pasti, Stefano Morea e Antonio Mattei - ha

manifestato l’intenzione di attenuarne l’impatto attraverso azioni volte a favorire i pensionamenti e l’internalizzazione delle attività attualmente svolte da ditte esterne". Il prossimo incontro è stato calendarizzato per il 20 dicembre. Il tempo stringe e la centrale attende il rilancio tutto romano.