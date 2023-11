"Censire le moschee per prevenire il terrorismo". La mozione leghista scandalizza i dem

Censire tutti i luoghi di culto religioso, soprattutto quelli informali e provvisori, disseminati sul territorio di Roma e del Lazio, per prevenire focolai terroristici e individuare cellule fondamentaliste che possano mettere in pericolo la sicurezza, soprattutto durante il Giubileo 2025. E' la richiesta avanzata dal leghista Angelo Tripodi, consigliere regionale, tramite una mozione diretta a Francesco Rocca e alla sua giunta. L'atto, protocollato il 6 novembre, fa già discutere: "Fomenta odio e paura" accusa la dem Eleonora Mattia.

La Lega vuole censire i luoghi di culto islamici

Le sale di preghiera sono nel mirino del centrodestra laziale. In particolare della Lega. Angelo Tripodi, consigliere alla Pisana, ha deposito il 6 novembre una mozione nella quale chiede a Rocca di tenere d'occhio "appartamenti, scantinati e garage adattati alla funzione di luoghi di preghiera provvisori". Per il leghista il governatore eletto a inizio 2023 deve preoccuparsi del momento storico che stiamo vivendo, in particolare a causa del conflitto israelo-palestinese scoppiato di nuovo lo scorso 7 ottobre. Inoltre, sottolinea Tripodi nell'atto "secondo alcuni rapporti delle forze dell'ordine - sostiene - sembrerebbe che proprio in alcune moschee presenti nel territorio nazionale si sarebbero formati nuclei di estremisti sensibili alla propaganda terroristica di Hamas", cioè l'organizzazione islamica terroristica che detiene il potere nella Striscia di Gaza.

"Si istituisca registro regionale delle moschee"

"Gli attentati terroristici verificatisi in Europa negli ultimi giorni (in Francia e Belgio, ndr) - continua Tripodi - sono innegabilmente dovuti a motivazioni religiose e questo rende urgente un intervento a livello regionale, che oltre a disciplinare la costruzione e l'apertura degli edifici di culto, consenta il controllo da parte delle autorità preposte delle attività svolte all'interno di essi". Per la Lega bisogna tener conto di cosa succederà tra un anno, cioè l'inizio del Giubileo a Roma: "Bisogna istruire un registro regionale dei luoghi di culto provvisori - conclude - allo scopo di consentire alle autorità preposte ogni migliore ed efficace controllo sulle attività che si tengono all'interno di essi".

Pd: "Mozione razzista e discriminatoria"

Per il Pd è una mozione che strumentalizza il conflitto nella Striscia di Gaza "per alimentare una nuova campagna di odio e paura - sostiene la consigliera Eleonora Mattia - persino entrando nel campo di azione delle Autorità competenti per la prevenzione dell’antiterrorismo. E’ quello che sta facendo la destra in Regione Lazio. La Giunta Rocca si dissoci subito da questa iniziativa vergognosa. Una proposta shock, a dir poco razzista e discriminatoria, con cui il centro destra sfrutta la guerra in Medio Oriente per la propria propaganda politica. Perché la Lega vuole entrare coi controlli nelle nostre case visto che la legge già prevede che le Forze dell’ordine possano farlo su specifico mandato a seguito delle opportune indagini? La Giunta Rocca chiarisca subito il senso di questo abominio amministrativo”.