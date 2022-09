Censimento Istat, dal 30 settembre via alle rilevazioni: la guida per le famiglie

Partono anche a Roma il 30 settembre, per proseguire sino al 22 dicembre, le operazioni legate al Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, strumento con cui l’Istat rileva annualmente le principali caratteristiche e le condizioni socio-economiche degli italiani.

A differenza di quelli svolti fino al 2011, il censimento permanente coinvolge di volta in volta solo un campione rappresentativo della popolazione, estratto dai registri Istat, con l’obiettivo di ridurre i costi e anche il disturbo arrecato ai cittadini. Roma Capitale, che partecipa alla rilevazione ogni anno, per il 2022 si avvale di 135 rilevatori (impegnati in due distinte indagini, “areale” e “da lista”), che contatteranno i cittadini chiamati a partecipare al censimento chiedendo di compilare un questionario.

Nell’indagine “areale” i rilevatori procedono prima con la ricognizione degli indirizzi campionati da Istat e poi con la rilevazione “porta a porta” con dispositivo portatile, che ha luogo tra il 13 ottobre e il 17 novembre. Le famiglie interessate sono avvisate tramite locandine affisse negli edifici e lettere impersonali inserite nelle cassette postali.

La rilevazione “da lista” inizia invece il 3 ottobre 2022 con la restituzione autonoma dei questionari da parte delle famiglie campionate da Istat. I questionari possono essere compilati online fino al 12 dicembre e tramite intervista presso i Centri Comunali di Rilevazione (allestiti presso gli Urp municipali) entro il 22 dicembre. La seconda fase, consistente nel recupero delle mancate o parziali risposte, ha luogo tra il 7 novembre e il 22 dicembre e avviene tramite intervista diretta con un rilevatore o intervista telefonica da parte degli operatori comunali. Le famiglie interessate sono avvisate da Istat tramite una lettera personalizzata contenente le credenziali d’accesso al questionario web.

Per il Censimento permanente la risposta è obbligatoria, il che significa che le famiglie selezionate devono rispondere e partecipare, pena sanzioni. Per supportare i cittadini nelle diverse fasi delle due rilevazioni, Roma Capitale ha messo a disposizione diversi strumenti:

il servizio “Chiamaroma” 060606

la casella e-mail censimentopermanente@comune.roma.it

due numeri di telefono dedicati collegati all’Ufficio di Statistica (06 671079142 - 06 671079145, raggiungibili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14, e dal lunedì al giovedì anche dalle 14 alle 17).

In caso di necessità, i cittadini possono rivolgersi all’ufficio relazioni col pubblico del municipio di residenza.