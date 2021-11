Celli per la presidenza dell'aula, Valeria Baglio capogruppo: il PD si struttura per il Campidoglio

In attesa della giunta, la cui presentazione è prevista per il pomeriggio di oggi, 3 novembre, il partito democratico in Campidoglio si struttura per l'avvio della consiliatura Gualtieri. Ieri la riunione al Nazareno, presieduta dal segretario romano Andrea Casu. È stata la prima occasione per i neo consiglieri di riunirsi tutti insieme, di essere informati sugli esponenti dem che entreranno in giunta e di decidere il nome da presentare per la presidenza dell'aula Giulio Cesare, nonché quello per il capogruppo.

Come ampiamente descritto i tre nomi dem per la giunta sono quelli di Sabrina Alfonsi, Maurizio Veloccia ed Eugenio Patané. In proporzione meno rispetto ai voti raccolti dal resto della coalizione, ma per i dem ci sono le deleghe più pesanti. All'ex presidente del I municipio vanno i dossier di Ambiente e Rifiuti, i più critici. A Veloccia toccherà l'Urbanistica, mentre al consigliere regionale Patanè andranno le deleghe ai trasporti, materia su cui ha scritto il programma di Gualtieri.

Senza sorprese anche l'indicazione del nome per la presidenza dell'aula, casella che sarà riempita da areadem, rimasta fuori dai posti in giunta. I 19 consiglieri dem faranno convergere i propri voti su Svetlana Celli, terza tra gli eletti del PD. A votarla, in occasione del primo consiglio comunale di giovedì, dovrebbe essere anche il resto della coalizione. Una convergenza che garantirà l'ambito scranno occupato nell'ultima consiliatura da Marcello De Vito.

Per il ruolo di capogruppo invece tutti d'accordo sul nome di Valeria Baglio. Per lei si tratta di un ritorno per un incarico già ricoperto durante gli anni di Ignazio Marino. Su di lei convergenza praticamente unanime.

Poco spazio, durante la riunione, per parlare delle presidenze di commissione, argomento che però sta animando le discussioni tra i consiglieri. E cominciano a circolare i primi nomi. Per la commissione Patrimonio e Politiche abitative appare senza ostacoli il nome di Yuri Trombetti che nel PD Roma sul tema era il responsabile. Ad Andrea Alemanni dovrebbe toccare lo sport o il commercio: la presidenza che rimarrà vuota dovrebbe andare ad Antonio Stampete. Per le politiche sociali in pole Erica Battaglia e Carla Fermariello, mentre la bagarre è sulla cultura dove il nome forte è quello di Giulia Tempesta, insediata però da Lorenzo Marinone. All'Ambiente pare destinato Riccardo Corbucci, anche Nando Bonessi di Europa Verde punta ad un compensazione dopo essere stato ignorato per la formazione della giunta. L'Urbanistica dovrebbe toccare a Giovanni Caudo di Roma Futura.