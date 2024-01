Monte Carnevale, si va verso il recupero dell'ex cava. "Gualtieri confermi che non sarà una discarica"

Da una parte l'intimazione al recupero ambientale della cava, dall'altra una conferenza dei servizi per riadottare l'atto autorizzativo bocciato nel 2022 dal Consiglio di Stato. Il destino dell'ex cava di Monte Carnevale non sembra essere ancora, completamente, delineato.

Da una parte la cava estrattiva di pozzolana, presente nell'area di Malagrotta, deve essere avviata a recupero. Come spiegato dalla dottoressa Francesca Marsili, dell'ufficio Recuperi ambientali di cave dismesse nell'ultima seduta di commissione Ambiente, il progetto di risanamento (che prevede l'utilizzo esclusivo di materiale interno), è stato imposto dal dipartimento Ambiente alla New Green, attuale proprietaria dell'area. In questo senso si è svolto un sopralluogo per verificare lo stato dei luoghi e la stessa New Green ha richiesto al dipartimento la documentazione necessaria per poter procedere.

Dall'altra parte però, la vecchia autorizzazione a trasformare la cava in una discarica di inerti è ancora oggetto di una conferenza dei servizi "semplificata" richiesta nel 2023 dai proprietari per riadottare l'atto, nonostante la sentenza di palazzo Spada. Roma Capitale ha rinnovato il parere negativo, mentre la Regione Lazio ha passato la palla a Gualtieri, nel frattempo nominato commissario straordinario al Giubileo e ai Rifiuti.

"Tocca al sindaco mettere adesso una pietra tombale sulla vicenda" commenta il vicepresidente della commissione Ambiente, consigliere del M5s, Daniele Diaco. "La discarica non s'ha più da fare. Ringraziamo anche il lavoro di tutela del territorio svolto dal comitato Valle Galeria Libera".

Ricordiamo che la stessa cava durante l'era Raggi era stata indicata come possibile sito per una discarica di rifiuti urbani, in risposta alle allora pressioni della Regione Lazio. La delibera in questione, del 31 dicembre 2019, venne poi revocata su richiesta della stessa sindaca dopo l'inchiesta della magistratura che ha portato all'arresto dell'ex responsabile della Direzione Rifiuti della Regione Lazio.