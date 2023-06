Ma quali Youtuber e Lamborghini. Se si muore sulle strade i colpevoli sono altrove In tutto il mondo gli incidenti stradali sono stati abbattuti grazie a dossi, attraversamenti rialzati, slalom e chicane, laser, telecamere e autovelox. Tutto dipende da come sono progettate le strade

In via di Macchia Saponara a Casal Palocco un suv si è scontrato con una Smart. Nell’abitacolo del suv non si sono fatti granché, nell’abitacolo nella Smart c’era una mamma coi suoi due figli: il maschietto di cinque anni è morto praticamente sul colpo. la piccola di tre anni è ferita, così come la stessa mamma. Non perderanno la vita, ma - ammesso che potranno avere un’esistenza normale a seguito delle contusioni - la bambina crescerà senza fratello a la madre senza il suo figlio maggiore. Una vita spezzata quella che se ne va, vite distrutte per sempre quelle che sopravvivono.

La cosa raggelante è che neppure dovrebbe essere una notizia. Perché fanno notizia le eccezioni e questa invece è la normalità: i numeri sui morti amazzati per le strade di Roma fanno spavento e solo nella giornata di ieri, oltre a questo fatto occorso a Casal Palocco, si era già perduto il conto delle vittime in città e in provincia. Tuttavia l’accaduto è notiziabile eccome. Perché da una parte c’era un bambino che non c’è più e dall’altra, nel suv, c’era un gruppo di ragazzi giovanissimi intenti a girare un video poi da pubblicare (e da monetizzare) su un seguitissimo canale YouTube.

Il problema è esclusivamente l’arredo urbano e il layout stradale

E allora il problema diventa il suv sgargiante preso a noleggio. Il problema diventano questi giovani creator digitali che girano filmati rischiosi per attirare visualizzazioni. Il problema magari si sposta sulla robustezza di una Smart o sull’efficacia dei seggiolini. Tutto sentirete oggi e nei prossimi giorni, pur di non parlare dell’unico vero problema: le condizioni delle nostre strade.

Sei pazzo? Stai dicendo che non è colpa di quegli assassini in Lamborghini bensì è colpa di come è fatta la carreggiata? Già, sto dicendo proprio questo. Ma non sono pazzo. Per dimostrare la mia salute mentale vi invito a controllare come sono fatte le strade - specie quelle in zone residenziali, come Casal Palocco - in tutto il resto del mondo civile ed evoluto. Dall’Australia all’Austria, dalla Francia al Regno Unito, dalla Svizzera alla Spagna. Dovunque nell’universo le strade cittadine sono disegnate (letteralmente: disegnate) per impedire alle auto di accelerare più di un tot. Ci sono i dossi, ci sono gli attraversamenti pedonali rialzati (termine tecnico: castellane), ci sono carreggiate appositamente ridotte, in alcuni casi ci sono telecamere, laser, autovelox, display indicatori di velocità, ci sono chicane e slalom e negli incroci ci sono le rotonde. A Londra ormai stanno progettando le strade a doppio senso affinché, a segmenti, permettano per larghezza il passaggio di una sola macchina per volta: si impedisce così alle auto di incrociarsi o meglio glielo si consente solo se una è ferma e aspetta che l’altra passi piano piano in una specie di senso unico alternato. Perché? Perché hanno riscontrato che così si ridicono di molto i frontali.

Ecco perché città gigantesche, grandi tre volte Roma, hanno praticamente azzerato i loro incidenti stradali. Lì i morti sulle strade sono davvero una notizia, non un’abitudine.

Se su Via di Macchia Saponara ci fosse stato anche solo uno di questi banali elementi salvavita, il suv non avrebbe potuto accelerare. Perché se in una strada residenziale sono installati i dossi, accelerare significa danneggiare la propria auto e fare la figura dell’imbecille, altro che monetizzazioni su YouTube e challenge avvincenti.

Se le strade sono sicure tutti sono obbligati a guidare in maniera sicura

Tuttavia si va avanti a dozzine di morti al mese eppure nessuna contromisura realmente efficace viene proposta dall’amministrazione comunale. Senza dimenticare che ove mai il Comune volesse (e non vuole), si ritroverebbe l’ostacolo dello Stato visto che installare dossi e autovelox è praticamente impossibile a causa di norme, scartoffie e burocrazie che pensano solo a favorire la prepotenza delle auto. Il fumo negli occhi del Governo sarà nelle prossime settimane (durante le quali si tenterà una atroce modifica del Codice della Strada ad opera del vicepremier Salvini) quella dell’alcol: misure durissime per chi guida ubriaco. Giusto eh, ma parliamo di una minima frazione del problema. Senza contare che in presenza di strade ben progettate, anche un ubriaco può al massimo farsi del male da solo, non certo danneggiare il prossimo.

In Italia (e Roma accentua il problema, come fa circa tutti i problemi nazionali) disegnare le strade in nome della sicurezza dei pedoni, delle bici, dell’utenza fragile e degli automobilisti stessi è un tabu assoluto. Via di Macchia Saponara (gestita dal Consorzio Casal Palocco e non dal Comune di Roma, ma poco cambia) è una strada sulla quale è previsto un limite di 30 all’ora, ma nessun elemento di una Zona30 è presente. La strada piuttosto sembra una pista da corsa: una strada che non sarebbe a norma in nessun paese europeo.

Nei prossimi giorni ne sentirete di tutti i colori: sequestrare le pagine YouTube (lo ha dichiarato subito sempre lui, Matteo Salvini, lo stesso che vuole alzare i limiti di velocità e ostacolare gli autovelox…), impedire il noleggio auto ai minori di 50 anni, mettere fuori legge i suv, oppure rendere illegali le auto piccole e fragili come le Smart, decurtare 30 punti a chi guida filmando col cellulare e via così. Queste e mille altre fesserie inefficaci e lontane da ogni buon senso e buona pratica internazionale. Tutte ne sentirete fuorché una: rendere sicure le nostre strade, fare in modo che commettere gravi infrazioni sia fisicamente impossibile, come avviene dovunque nei paesi civili. Guidare in maniera prudente non deve essere una scelta culturale, deve essere un obbligo di contesto, deve essere infattibile fare diversamente.

Sarebbe bastato un dosso per salvare una vita, e lo stesso discorso varrà per il prossimo incidente mortale. Previsto statisticamente per oggi o al massimo domani…