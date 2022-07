Un catasto del verde per gli alberi della città: il Comune lavorerà per la messa a regime

Il Consiglio comunale impegna assessora e giunta a mettere a regime il "catasto del verde". La mozione firmata dalla consigliera della lista Calenda Flavia De Gregorio è passata all'unanimità durante la seduta per l'approvazione dell'assestamento di bilancio. Già previsto nel Regolamento del verde votato dalla precedente amministrazione, ma mai attuato, si chiede di accelerare per farlo diventare realtà.

Una banca dati degli alberi

"Verrà istituita una sorta di banca dati dove riportare le condizioni degli alberi della città e gli interventi svolti" spiega De Gregorio a RomaToday. "Una sorta di mappatura, che faciliterà anche la programmazione delle azioni in questo senso. Si tratta di uno strumento importantissimo in generale per la gestione del verde verticale. Porterà un indiscusso beneficio al settore ecologico".

"Reperire il personale"

Eventuali malattie dell'esemplare, necessità di abbattimenti, potature, interventi di qualunque genere verranno quindi segnati all'interno di una mappa, andando a realizzare una sorta di storico delle alberature presenti in città. A lavorarci saranno i dipendenti del dipartimento Ambiente. In questo senso, tra le richieste inserite nella mozione, troviamo anche quella di "individuare e reperire personale qualificato e competente a cui affidare la gestione degli strumenti de quo".