Elezioni, Catarci: "Candidatura condivisa con Gualtieri, che l'ha accolta di buon grado"

"La mia candidatura è stata condivisa prima di tutti con il sindaco Gualtieri, con il quale ho voluto condividere l'ipotesi. Lui l'ha accolta di buon grado". Così l'assessore Andrea Catarci, intervistato su Nls Radio, ha commentato la sua corsa alle elezioni politiche del 25 settembre. L'ex presidente dell'VIII municipio è candidato al Senato per la coalizione del centrosinistra nel collegio uninominale Roma 3, che comprende i municipi III, IV, V e VI. La sua discesa in campo ha alimentato inizialmente qualche malumore interno alla maggioranza.

"Gualtieri la ha accolta di buon grado (la candidatura, ndr) dicendomi: 'sono sicuro che questo mese riuscirai a fare tutte e due le cose (l'assessore e il candidato, ndr) in maniera consona alla gravosità dei due impegni'. Altrimenti non avrei accettato perché quello di assessore per me è l'impegno principale che porto avanti da 9 mesi e che con tutta probabilità porterò avanti anche dopo, ma a questa battaglia non si poteva dire di no" ha spiegato ancora Catarci.

Poi si è spostato su temi legati alla campagna elettorale. "La formula magica per ridurre l'astensionismo non ce l'ho - ha aggiunto - sto impostando il mio lavoro sulla questione sociale che è la questione principale perché arriveranno le bollette con i rincari. Il reddito di cittadinanza seppur fatto male e imperfetto, è stata un'importantissima forma di tutela per le fasce più deboli, questa questione sociale e deve essere il primo punto all'ordine del giorno".

Poi, in una successiva nota stampa, ha precisato che, nel caso di elezione, non ci sarà nessun doppio incarico. "Mi preme precisare che nell'intervista odierna a New Sound Level, ripresa da alcune agenzie di stampa, il richiamo alla mia permanenza in carica nel ruolo di assessore capitolino è riferito allo scenario del mancato raggiungimento dell'obiettivo elettorale".