Castello Santa Severa, il PD attacca la Regione: “Non è più un monumento da vivere”

Ancora un affondo del centrosinistra sulla gestione culturale del Castello di Santa Severa. Bersaglio torna ad essere la regione Lazio che pur essendo proprietaria del “castello baciato dal mare”, non starebbe lavorando bene alla sua valorizzazione culturale.

"A oggi, tranne qualche sporadica iniziativa, non è ancora partita la stagione al Castello di Santa Severa che non solo ha oggettivamente smarrito le caratteristiche di polo culturale ma che anzi sembra quasi abbandonato a se stesso” ha commentato il democratico Massimiliano Valeriani, presidente della commissione trasparenza in regione.

La programmazione culturale

Attualmente la programmazione estiva fa leva sugli appuntamenti di “libri e calici sotto le stelle”. Giunta alla seconda edizione l’iniziativa, ad ingresso gratuito, si svolge tutte le domeniche dal 2 giugno al 25 agosto. Il format prevede la promozione della lettura in abbinamento alla degustazione dei vini messi a disposizione dall’associazione “la strada del vino delle terre etrusco romane”. Al di là di questi appuntamenti che prevedono la presenza di sommelier e che godono dell’insuperabile sottofondo delle onde del mare, non sono pubblicizzati altri eventi.

La commissione trasparenza

"A quanto pare nei prossimi giorni dovrebbe partire qualche attività ma dispiace constatare ha aggiunto Valeriani- che siamo a fine luglio, l'estate è in gran parte già trascorsa e non c'è nessun tipo di programmazione e tanto meno di promozione delle attività che si terranno nel resto del periodo estivo. A breve convocherò l'assessore competente e i vertici di Laziocrea in commissione trasparenza per conoscere quali siano i numeri dei visitatori del Castello, quali gli impegni e quali investimenti l'amministrazione regionale intende fare, considerando che il primo anno di gestione Rocca la stagione è partita con clamoroso ritardo e quest'anno siamo ancora in attesa di capire in che modo intendano valorizzarlo”.

I fondi annunciati dalla regione

Non è la prima volta che il centrosinistra attacca l’amministrazione regionale sulla gestione del castello. In primavera la questione era stata portata anche all’interno del consiglio della città metropolitana. Qualche settimana più tardi la giunta regionale guidata da Francesco Rocca aveva approvato l’atto di indirizzo del programma di valorizzazione del complesso monumentale del Castello. Il provvedimento prevede uno stanziamento complessivo di 3 milioni, 428mila e 200 euro in affidamento a LAZIOcrea per le annualità 2024- 2028.

Un castello da vivere

Le misure fin qui intraprese, non soddisfano però il centrosinistra che punta sulla commissione trasparenza della regione per avere informazioni puntuali sul castello. “Questo bene restituito ai cittadini dall'amministrazione precedente con grande fatica, ripagata però da importanti risultati – ha concluso Valeriani – rischia di tornare a essere solo un monumento da osservare e non più da vivere, come invece era stato negli ultimi anni”.