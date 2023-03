A Roma c'è un nuovo cassonetto: raccoglie 13 tipi di rifiuti

E’ stato installato in piazza Fabrizio De Andre’, alla Magliana, il primo contenitore in grado di raccogliere 13 differenti tipi di rifiuti. Il cassonetto è ignifugo, ultraresistente, di grande capacità volumetrica e sostenibile al 100%.

In comodato d'uso

Il nuovo cassonetto è già utilizzato a Dubai ed in Slovenia, in Portogallo ed in molte città iberiche come Madrid, Barcellona, Valencia e Malaga. Ed infatti il suo nome, Punto Limpio, deriva dalla parola spagnola “limpio” che significa pulito. Il contenitore di design è lungo 4 metri ed ha una capienza di oltre 750 litri. Il prototipo inaugurato alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri dell’assessora capitolina ai rifiuti Sabrina Alfonsi e del presidente del municipio XI Gianluca Lanzi, è stato acquisito da AMA in comodato d’uso gratuito e sarà in sperimentazione fino all’estate in modo da valutarne il rapporto costi e benefici.

I rifiuti da conferire

Per la prima volta, sarà possibile conferire in un cassonetto stradale i cosiddetti RAEE. Al suo interno possono infatti essere conferiti telefonini, ferri da stiro, lampade e radioline. Ma anche cartucce della stampante, Cd, Vhs, capsule del caffè ed in contenitori chiusi anche l’olio domestico. Raccoglie anche pile usate, bombolette spray ed addirittura radiografie. In ogni sportello di raccolta è indicata la tipologia di rifiuti che vi si può gettare. Il Pinto LimPio è in acciaio inossidabile a tenuta stagna, ha una microstruttura antiaderente e quindi anti sticker e manifesti abusivi ed è inoltre fatto in modo da poter risultare accessibile anche alle persone con disabilità e con mobilità ridotta.

Un contenitore progettato dall'Istituto europeo di design

"A Roma avviamo una nuova stagione del riutilizzo. Oggi abbiamo istallato a Piazza De André a Magliana una nuova postazione, sul modello di Barcellona, per la raccolta, il riuso e il riciclo di oggetti di varia natura - ha commentato il sindaco - Accorciamo così la filiera e premiamo l’acceleratore sull’economia circolare. Un modello virtuoso che vogliamo estendere in modo diffuso in tutti i territori. Per questo, abbiamo firmato con l’Istituto Europeo di Design un protocollo per la realizzazione di un prototipo innovativo dedicato a Roma: il talento e la creatività dei nostri giovani disegnatori regaleranno così alla città postazioni belle, funzionali e originali, proprio come questa. Con Ama - ha aggiunto il sindaco - andiamo avanti con il lavoro per rinnovare mezzi e infrastrutture e migliorare, giorno dopo giorno, il decoro della nostra città".