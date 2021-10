Cassonetti svuotati dall’Appio a Piazza Bologna, Ama: "Nessun situazione emergenziale"

“I servizi di igiene urbana sono, al momento, svolti secondo programma e a Roma non sussiste alcuna situazione emergenziale”. Così Ama replica sulla situazione dei rifiuti in città: nei giorni scorsi, dalle nostre pagine, le denunce relative alle condizioni in cui versavano i cassonetti del Municipio VII, in particolare di via Cerveteri e via La Spezia, e quelli di via Arezzo in II.

Rifiuti a Roma, Ama: "Nessuna situazione emergenziale"

“Solo negli ultimi tre giorni - ha scritto la Municipalizzata - sono state raccolte e avviate a trattamento oltre 6mila tonnellate di materiali indifferenziati, dato in linea con i giorni equivalenti dello scorso anno. AMA è come sempre impegnata h24, attraverso il lavoro del personale in forza presso le sue 55 sedi di zona e 5 autorimesse, nel presidiare tutto il territorio cittadino”. Cassonetti svuotati e marciapiedi puliti dall’Appio a Piazza Bologna.

“Lo sforzo quotidiano dell’azienda prosegue quindi senza sosta nonostante la somma dei vari, e ormai noti, fattori esogeni legati al deficit impiantistico e strutturale che condizionano lo smaltimento finale dei materiali”. Il riferimento è alla carenza di impianti per il trattamento dei rifiuti di Roma e la mancanza dello sbocco finale: all’orizzonte c’è anche l’imminente chiusura per massima capacità raggiunta della discarica di Civitavecchia con il neosindaco Roberto Gualtieri che dovrà correre ai ripari per non vedere la città sommersa dall’immondizia.

Il lavoro di Ama: monitoraggio e lotta agli "zozzoni"

Da parte di Ama fanno sapere che “continua inoltre in modo incessante l’attività di monitoraggio svolta a ciclo continuo da tecnici e preposti territoriali volta a verificare le condizioni di decoro e predisporre a stretto giro, ove necessario, interventi supplementari che vanno ad aggiungersi ai giri già pianificati. Queste attività di controllo - specifica l’azienda - sono finalizzate anche ad intercettare comportamenti scorretti come gli abbandoni impropri di imballaggi e altri materiali da parte di attività commerciali e di ristoro e gli scarichi abusivi di rifiuti ingombranti su suolo pubblico”.