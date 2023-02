Cassonetti e auto incendiate: nel quartiere è allarme piromane

Cinque auto danneggiate nel corso di una sola notte. E’ questo il bilancio dell’ultimo rogo che si è registrato in via Polia, nel municipio VII. Non le prime a subire questo trattamento nel quartiere di Statuario.

I continui roghi

“Gli incendi si stanno succedendo da alcune settimane ed ho personalmente provveduto a segnalare alle forze dell’ordine quanto sta accedendo, anche per chiedere maggiori pattugliamenti serali che, devo riconoscere, negli ultimi giorni mi sembra siano in effetti aumentati” ha spiegato Guerriero Latini, il presidente del comitato di quartiere di Statuario e Capannelle.

Le auto danneggiate

I roghi hanno riguardato anche i cassonetti, ha intanto fatto sapere Valter Conti il capogruppo municipale di Fratelli d’Italia. L’ultimo caso però, avvenuto in via Poliam ha coinvolto solo delle auto. “L'incendio si è registrato nella notte tra domenica 29 e lunedì 30 gennaio – ha spiegato il consigliere – in quella circostanza sono state cinque le auto danneggiate, in due differenti incendi. Uno ha coinvolto una Punto ed una Smart, l’altro una Ka e due altre auto, che hanno registrato danni minori. Ma sono stato informato di un incendio, avvenuto a metà gennaio, in via Oppido Mamertino” .

Il timore dei residenti

“Non sappiamo cosa pensare, sono troppe le strade per essere imputabili ad un solo piromane. Ci sono stati incendi in via Marsico Nuovo ed in via del Calice e di recente in via Polia. Temiamo possano essere legati ai roghi che si stanno succedendo in città” ha commentato il presidente del Comitato di quartiere di Statuario e Capannelle.

La percezione d'insicurezza

Mentre nella zona si diffonde il timore per nuovi incendi, dall’opposizione del municipio arriva anche un’altra richiesta, mossa dall’intento di alleggerire la percezione di pericolo che si respira in quel territorio. “In attesa di capire la matrice di quanto sta avvenendo, occorre garantire il decoro nelle strade, rimuovendo ciò che resta degli incendi” ha commentato il capogruppo Conti “ho già segnalato la questione al presidente Laddaga”.