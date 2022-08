Cosa sappiamo del caso Ruberti ad una settimana dall'uscita del video

Il 19 agosto è esploso il caso Ruberti. E' trascorsa una settimana, l'ambiente del Pd romano (e non solo) è in fermento, alle prese anche con una campagna elettorale velata di mestizia per una sconfitta che tutti danno per certa. Le ricostruzioni fioccano: perché il braccio destro di Gualtieri si è infuriato tanto a tavola con Vladimiro (broker assicurativo), ovvero il fratello di Francesco De Angelis (notabile Pd in provincia) e con Adriano Lampazzi, sindaco di Giuliano di Roma?

La lite furiosa dentro e fuori un ristorante di Frosinone

A una settimana esatta dal fattaccio, reso noto dal quotidiano Il Foglio con il video della sfuriata fuori da un ristorante di Frosinone, ecco quello che sappiamo. Innanzitutto, che la frase "Inginocchiatevi o vi sparo", pronunciata più volte da Ruberti e rivolta a Vladimiro De Angelis e Adriano Lampazzi, è diventata un meme - slogan da incubo per i democratici romani. E' stata anche usata dal centrodestra per scimmiottare la campagna social di Enrico Letta e attaccare gli avversari politici. Ruberti alla fine si è dimesso - pressato dalla direzione nazionale del Pd - con Gualtieri che lo ha ringraziato per l'ottimo lavoro svolto negli 8 mesi di servizio e poi lo ha sostituito con il servitore dello Stato Alberto Stancanelli.

Il battibecco sul derby

La versione fornita da tutti i protagonisti per spiegare la lite, ovvero un alterco nato da battibecco calcistico, è l'unica ad oggi accreditata e da tenere in considerazione. L'hanno riportata, da subito, sia Albino Ruberti sia la compagna e consigliera regionale Pd Sara Battisti, già a caldo, contattati entrambi dal collega Simone Canettieri poco prima che il video venisse reso noto facendo il giro del Paese e sconquassando il Campidoglio e il sonno del primo cittadino. "Parlavano di un rigore non dato alla Roma nel derby d'andata - hanno riferito tutti, anche altri testimoni presenti al ristorante - con Ruberti che è laziale, Lampazzi romanista. Si era bevuto troppo, sono volate parole grosse".

Questo è stato riferito non solo ai giornalisti, ma anche alla Procura di Frosinone che ha subito aperto un'indagine, acquisendo i circa 2 minuti e mezzo di video, fatto da un residente della strada teatro dello scontro "alla vaccinara". Le minacce rivolte da Ruberti agli altri commensali, oltre al riferimento che questi sembra fare a una proposta irricevibile che gli sarebbe stata avanzata, hanno fatto accendere una lampadina agli inquirenti, che vogliono vederci chiaro. Ad oggi, però, nulla è emerso al di là di una mera lite da bar, esagerata, amplificata forse dai fumi dell'alcol e da un nervosismo che, vedremo dopo, potrebbe avere radici politiche. Procura però che punterebbe a capire non tanto cosa c'è dietro il "mi ti compro", ma cosa Ruberti minacciava di rivelare in caso di mancata richiesta di perdono da parte degli intelocutori. Ecco perché l'audizione dell'ormai ex capo di gabinetto potrebbe essere in tal senso disvelatrice.

Il broker di Frosinone e gli affari con l'Asl

Il video ha però scoperchiato un altro vaso, quello delle assicurazioni per le asl laziali. L'assessore Alessio D'Amato ha voluto vederci chiaro sin da subito, ordinando indagini sul tema in particolare nell'azienda di Frosinone. Il fratello di Francesco De Angelis (uno che prende il 90% al congresso di provincia e ha sempre portato una marea di voti a Nicola Zingaretti quando ce ne è stato più bisogno), il Vladimiro che si sarebbe dovuto inginocchiare insieme a Lampazzi per chiedere scusa all'ex braccio destro di Gualtieri, è un noto broker assicurativo con rapporti frequenti e di lunga data con la Asl di Frosinone.

E' emerso, secondo quanto riferito dal direttore della asl di Frosinone che la cifra esatta del giro d'affari tra la società di De Angelis e l'azienda sanitaria è 1,6 milioni di euro dal 2014 al 2019. Più della metà di quest'importo è stato assegnato senza gara con rinnovi e proroghe firmate dal commissario straordinario Luigi Macchitella. La direzione salute della Regione Lazio, però, ha verificato la documentazione inviatagli da Frosinone, su richiesta dell'assessorato, non riscontrando irregolarità: "Non emergono incongruenze - facevano sapere il 25 agosto - sotto il profilo amministrativo e le procedure hanno garantito risparmi di gestione e la non interruzione di servizi. Il periodo di proroga è stato giustificato con l'emergenza Covid e ha riguardato anche altre attività". Tutto regolare insomma. E chi era al ristorante quella sera del 1° giugno a Frosinone non ha sentito nessuno fare riferimento a polizze assicurative, magari proposte anche al comune di Roma o a singoli consiglieri capitolini.

Il sistema di potere di De Angelis

Ulteriore vaso scoperchiato dal video è quello relativo al sistema di potere di De Angelis. L'esponente dem a Frosinone è infatti potentissimo: presidente del consorzio industriale, è un portatore di voti fondamentale per chiunque voglia conquistare la poltrona della Pisana. Lo sa bene Nicola Zingaretti che a De Angelis deve molti successi. E le attenzioni della stampa si sono concentrate sulle assunzioni del consorzio industriale.

La partita delle regionali

A fare da sfondo alla lite e ad "armare" il clima di tensione c'era sicuramente la partita delle regionali. Sì, perché quella sera, con le elezioni politiche ancora non contemplate, il tema d'attualità erano le regionali. La successione di Nicola Zingaretti. Da più parti si racconta di un evento che ha preceduto la cena "incriminata", alla presenza di Daniele Leodori, vicegovernatore del Lazio, candidatosi alle primarie del centrosinistra. Scelta che non sarebbe piaciuta alle altre correnti del Pd. Leodori è un esponente di AreaDem, quella che a livello nazionale è guidata dal ministro uscente Dario Franceschini e nel Lazio è tenuta con le redini dal senatore Bruno Astorre, con Michela Di Biase in consiglio regionale. Il resto del partito sulle primarie ha frenato, perché vorrebbe indicare Enrico Gasbarra per la successione di Zingaretti.

Un'operazione nota a tutti gli addetti ai lavori alla quale stava lavorando, tra gli altri, proprio Albino Ruberti che, oltre ad essere il capo di gabinetto di Gualtieri era anche il punto di equilibrio del potere che attualmente guida il Pd romano, anello di congiunzione tra il vecchio mondo zingarettiano e il nuovo potentato capitolino. Trovarsi, in un evento elettorale, al cospetto di Leodori a "Rocky" non è andata giù, soprattutto per la "sua" Sara, che a inizio 2023 correrà ancora (tranne clamorose sorprese) per vedersi riconfermata alla Pisana. E chi è che invita Leodori, lanciandolo di fatti nella sua candidatura? L'ex alleato e ora rivale politico in provincia di Sara Battisti, Mauro Buschini, ex presidente del consiglio regionale e uomo di De Angelis. Dimessosi perché travolto dallo scandalo di Concorsopoli, successivamente è stato assolto e a febbraio addirittura riabilitato politicamente con la nomina a coordinatore della maggioranza a sostegno di Zingaretti. Buschini a quell'evento era presente, dopo mesi passati a evitarsi in pubblico con Battisti. Ma alla cena, raccontano i bene informati, non c'è. Forse perché sa che si sarebbe presentato Albino Ruberti.

Tutti con Sara Battisti e l'operazione Gasbarra

Ruberti non avrebbe digerito "l'imboscata" fatta a Battisti, per la quale lavora alla rielezione anche in caso di sconfitta del centrosinistra. In questo caso però a Frosinone verrebbe eletto un solo consigliere dem e si aprirebbe la battaglia tra la Battisti e Buschini. Necessario quindi garantire più voti possibili alla Battisti: da qui la necessità di una presa di posizione di chi a Frosinone ha i voti, ovvero De Angelis. E il Cannibale, questo il soprannome di De Angelis, è fondamentale anche per l'operazione Gasbarra: serve che scarichi Leodori per indebolire la corrente di Bruno Astorre. Le resistenze però non mancano e questo alimenta il nervosismo di Ruberti. Tutto questo pre cena.

Alla cena il bere si aggiunge al nervosismo, magari anche il caldo, la giornata lunga, i tanti chilometri in macchina da Roma a Frosinone. I commensali si stuzzicano su un argomento di secondo piano come il pallone. Ruberti punzecchia Adriano Lampazzi, dandogli dell'ubriacone. Lampazzi risponde. I toni si alzano e interviene Vladimiro De Angelis che prova a fare da paciere. Al broker scappa la famosa frase "mi ti compro" e da lì si scatena l'inferno che è possibile vedere nel video.

Di reati al momento neanche l'ombra. Di suggestioni in grado di alimentare le polemiche in campagna elettorale infinite.