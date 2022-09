Elezioni, Ruberti "protagonista" di uno spot della Lega che punta il dito contro il "sistema Pd"

A pochi giorni dalle elezioni politiche, prima che tutti si adoperino nell'obbligatorio silenzio elettorale, il gioco si fa più duro. E la Lega, partito che in base ai più recenti sondaggi sentirebbe il fiato sul collo del Movimento 5 Stelle pronto a superarlo, ha deciso di calare un asso pesante pubblicando su Twitter un corto di 2 minuti che ha come protagonista Albino Ruberti e la famigerata lite di Frosinone.

Il post è di martedì 20 settembre: "Il cortometraggio che imbarazza il Pd. Tratto da una storia vera...". Con lo stile graffiante di un trailer, il partito di Matteo Salvini utilizza l'audio di un monologo di Stefano Accorsi in "Radiofreccia". C'è una ragazza a casa, sta guardando il film di Luciano Ligabue dal suo pc con le cuffie, seduta sul divano. Ma ad un certo punto dalla finestra si sente gridare, così d'istinto la giovane interrompe il film e prende lo smartphone.

? IL CORTOMETRAGGIO CHE IMBARAZZA IL PD.

“TRATTO DA UNA STORIA VERA…” pic.twitter.com/zwKXo2aPMK — Lega - Salvini Premier (@LegaSalvini) September 20, 2022

Quello che si sente è ciò che ormai conoscono tutti, non solo a Roma ma ovunque in Italia: l'ex capo di gabinetto del sindaco Roberto Gualtieri che sbraita contro alcune persone, in strada, fuori da un ristorante di Frosinone. "Si deve inginocchiare quella m...a!" strilla Albino Ruberti, ex capo staff di Nicola Zingaretti e amministratore delegato di Zètema. E ancora: "Vi ammazzo...ve lo giuro!". Minacce pesanti che la Lega cavalca per additare l'avversario politico agli occhi dei suoi elettori e soprattutto degli indecisi in vista delle urne.

Il corto prosegue con tono grave: "Non hanno pietà", si legge. E poi un'esortazione: "Il 25 settembre scegli". E la comunicazione della Lega utilizza contro Enrico Letta e il Pd la grafica lanciata nelle scorse settimane proprio dal principale partito di centrosinistra: da una parte il simbolo della Lega e la scritta "Italia in piedi", dall'altra il segretario del Pd e Albino Ruberti e la scritta "In ginocchio o ti sparo".

Il video di circa 2 minuti si conclude con una serie di immagino: la sede Rai, quella del Monte dei Paschi di Siena, il porto di Lampedusa, l'hotel House di Porto Recanati, lo stabilimento Mirafiori. Tutti tasselli del "sistema Pd" contro il quale si scaglia la Lega. Sistema che la Lega sceglie di spiegare utilizzando "l'affaire" Ruberti.