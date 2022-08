Caso Ruberti, Letta: "Dimissioni doverose". Ed esplode la polemica delle opposizioni

Il caso Albino Ruberti è scoppiato in pieno agosto e ha decisamente smosso le acque di una delle campagne elettorali più brevi e difficili della storia. La sfuriata del braccio destro di Gualtieri, ripresa con uno smartphone e diffusa poi da Il Foglio, ha messo in grave imbarazzo il Pd romano. Tanto che il segretario nazionale Letta ha definito "giuste e doverose" non solo le dimissioni di Ruberti, ma anche il ritiro della candidatura alle politiche da parte di Francesco De Angelis, ufficializzate poco dopo le 12 del 19 agosto.

M5S: "Ricontrollare tutti gli atti amministrativi del comune"

Il tema del litigio tra Ruberti e la coppia rappresentata da Francesco e Vladimiro De Angelis sta mettendo in agitazione le forze politiche. Il M5S e la lista civica Raggi non si accontentano delle dimissioni rassegnate dall'ex capo staff di Zingaretti: "Il ruolo fino a ora da lui ricoperto - scrivono in una nota - necessariamente deve portare a chiarire su quanto accaduto a Frosinone. Cosa significa 'me te compro... sennò lo scrivo a tutti quello che ha detto... quello che mi avete chiesto a tavola'? Chiediamo un’immediata revisione di tutti gli atti approvati dall'amministrazione Gualtieri fino a oggi, a partire dalla scelta sull'inceneritore".

Lega: "Chi o cosa è in vendita? De Angelis via dal consorzio"

Stesso pensiero da parte del capogruppo della Lega in Regione, Angelo Tripodi: "Chi o cosa è in vendita tra la famiglie De Angelis e Ruberti - si chiede -. Forse qualcuno pensava che ci fosse qualcosa da comprare e quindi qualcosa in vendita. Ci sono 4 persone che devono chiarire: il consigliere regionale Sara Battisti, il commissario dei consorsi industriali del Lazio Francesco De Angelis, il broker assicurativo Vladimiro De Angelis e Albino Ruberti". Per Alfredo Becchetti, coordinatore romano del partito di Salvini, la rinuncia alla candidatura da parte di De Angelis non è sufficiente: "Rimetta anche il mandato dai consorzi del frusinate - chiede - soprattutto vogliamo un chiarimento da Zingaretti e Gualtieri. Impossibile che l'ex capo di gabinetto di entrambi e una consigliera regionale non li abbiano interessati di quanto accaduto quella sera".

FdI: "Si intravedono pressioni inconfessabili su Ruberti"

Esprimono "stupore" per le immagini diffuse da Il Foglio le consigliere e i consiglieri di Fratelli d'Italia in Campidoglio. "Non siamo interessati a questioni personali e a beghe tutte interne al Pd - dichiarano Giovanni Quarzo, Francesca Barbato, Andrea De Priamo, Lavinia Mennuni, Rachele Mussolini e Federico Rocca -, né a dare lezioni di bon ton ai democratici che vogliono darne agli altri essendo i primi a non averne titolo, ma vogliamo chiarezza su aspetti oscuri della vicenda che lasciano intendere pressioni inconfessabili da parte di esponenti dem sul capo di gabinetto".

Il passo indietro di De Angelis

L'ex eurodeputato Pd, esponente di spicco del partito nel frusinate e candidato al collegio plurinominale di Roma 1 alla Camera - in terza posizione, dietro Claudio Mancini e Caterina Cerroni - ha ritenuto opportuno rinunciare alla sua corsa al Parlamento "pur essendo completamente estraneo al diverbio al quale ho solo in parte assistito - spiega in una nota - ma al fine di evitare strumentalizzazioni ho ritirato la mia candidatura".