Caso Ruberti, la procura di Frosinone sentirà i clienti del ristorante

Il caso Ruberti è tutt'altro che spento. La procura di Frosinone ha infatti deciso di vederci chiaro e capire se, dietro quel "mi ti compro", si nasconda qualcosa su cui far luce. Dopo l'acquizione del video pubblicato in esclusiva da Il Foglio, il procuratore Adolfo Coletta, come riportato da Angela Nicoletti su FrosinoneToday, ha fatto acquisire l'elenco delle persone presenti all'interno del ristorante. Semplici clienti o personale dipendente che sono stati chiamati a riferire cosa possa aver innescato la reazione violenta dell'oramai ex capo segreteria di Roberto Gualtieri la sera del primo giugno scorso.

Ruberti, stando al video, palesa minacce di morte, perseguibili d'ufficio, senza cioè una denuncia specifica, in reazione ad una non meglio precisata proposta o frase del suo interlocutore che Ruberti interpreta e sintetizza con le parole "questo ha detto che me se compra". Parole che sembrano prospettare ben altri fatti rispetto alla banale lite per questioni calcistische come invece riferito dai protagonisti a diversi quotidiani nazionali.

Oltre all'indagine c'è anche il tema della verifica delle polizze assicurative stipulate dall'Asl di Frosinone che in un comunicato spiega: "Apprese le notizie stampa su alcuni rapporti assicurativi stipulati dalla asl di Frosinone con compagnie private, il direttore generale Angelo Aliquò ha disposto immediatamente una verifica su richiesta dell'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. Da questa è emersa che l'azienda sanitaria locale, come tutte le aziende del servizio sanitario, ha stipulato contratti con diverse compagnie assicurative con gare regolarmente espletate".

In particolare, continua la nota "l'ultima risale al 2021, quando attraverso questa procedura sono stati assegnati vari lotti ad altrettante compagnie primarie europee, anche con risparmi rispetto alle situazioni precedenti, evitando affidamenti diretti e proroghe infinite come era consuetudine prima di allora. Siamo ovviamente disponibili- sottolinea il direttore Aliquò - a fornire immediatamente, ove richiesto dalla magistratura, qualsiasi documento necessario, relativamente agli atti in questione".

Il riferimento ai contratti assicurativi è stato fatto da ipotesi di stampa sul caso Ruberti. Vladimiro De Angelis è amministratore unico di una società di assicurazioni che offre servizi anche all'azienda sanitaria di Frosinone dopo l'aggiudicazione di un bando.