Sul caso Migliardi, Raggi e il M5S attaccano Gualtieri: "Ha paura di bandi e selezioni meritocratiche"

Un nervo scoperto su cui battere per evidenziare le contraddizioni del Pd e dell'amministrazione Gualtieri. La pensano così i consiglieri capitolini del Movimento cinque stelle e della lista civica Raggi che, all'indomani della notizia dell'uscita di Migliardi da Ama, ma soprattutto dopo il comunicato celebrativo da parte del primo cittadino in cui Migliardi veniva definito "uno dei manager migliori d'Europa", vanno all'attacco proprio di Roberto Gualtieri.

"Caro Gualtieri", si legge in una nota, "le norme si applicano per i nemici e si interpretano per gli amici a quanto pare. Il sindaco evidentemente, proprio come il partito da cui proviene, fa finta di non capire che le norme e le procedure sono elementi che definiscono il perimetro di gioco, tutto quello che viene fatto al di fuori non conta: esattamente come un gol segnato dopo il triplice fischio".

Entrano quindi nello specifico, segnalando il problema del caso Migliardi: "Nel caso dell'assunzione del pensionato Migliardi a capo del personale della partecipata Ama, Gualtieri continui a esaltare le sue virtù e grandi capacità gestionali, invece di soffermarsi su un particolare tanto decisivo quanto scontato: quell'assunzione non s'aveva proprio da fare, per dirla alla Manzoni. In questo caso insomma, tanto il presidente Pace che i vertici capitolini coprono e provano a giustificare l'ennesimo 'papocchio' in salsa dem".

E lanciano la loro motivazione: "Hanno paura di bandi e selezioni meritocratiche che potrebbero persino 'premiare' persone oneste e capaci".

Il caso Migliardi

Antonio Migliardi, 66 anni, è stato incaricato dal presidente Daniele Pace, a ottobre 2022, di gestire le risorse umane dell'azienda dei rifiuti. Nulla di strano, se non fosse che il ruolo di vertice è stato assegnato senza né un bando di gara né una procedura di interpello interna, come prevederebbe la normativa. Migliardi è stato infatti distaccato da Invitalia, partecipata del ministero dell'Economia, tramite un protocollo d'intesa siglato dalle due società pubbliche. Il trasferimento è però avvenuto quando lo stesso era collaboratore della partecipata, in pensione anticipata da agosto 2021. Il tutto con un compenso di 225mila euro, più alto di quello del direttore generale e vicino al tetto massimo previsto dalla legge di 250mila.

I punti oscuri della nomina, tutti da chiarire, sono confluiti in una denuncia presentata da Ugl a Corte dei Conti e Procura. E ancora prima in un esposto sempre alla Corte dei Conti del consigliere capitolino della lista Noi Moderati-Forza Italia Marco Di Stefano e in alcuni rilievi fatti a mezzo stampa dalla Cgil. Un caso che sta facendo tremare i vertici di via Calderon de la Barca e, secondo quanto ricostruito da RomaToday, che avrebbe spinto Migliardi a comunicare il passo indietro di sua spontanea volontà per timore di ripercussioni. Il rischio, se l'iter di incarico dovesse essere considerato illegittimo dalla magistratura, è che tutti gli atti firmato da Migliardi si rivelino nulli.

Sulla questione era intervenuta chiedendo chiarezza, tramite una nota stampa diffusa lo scorso novembre, anche la Cgil. "Ora diventa ancora più forte la preoccupazione rispetto la validità degli atti firmati da Migliardi in qualità di capo del personale". E ancora: "Ci aspettiamo che sull'individuazione del nuovo capo personale il socio unico, come già avvenuto, seppur tardivamente, sul cambio del dg, prosegua l'impegno verso il cambio di passo di cui Ama ha bisogno per migliorare la qualità del lavoro e del servizio, a partire da un vero piano industriale e d'investimenti e una valorizzazione del personale che sia chiara e trasparente".