Il caso De Angelis imbarazza il centrodestra in Regione. Meloni furibonda e il diktat sul silenzio

Nessuno parla. Il “caso” De Angelis imbarazza una parte del centrodestra della Pisana che ora attende la mossa del presidente. Toccherà a Francesco Rocca placare gli animi e salvaguardare l’equilibrio all’interno della sua maggioranza dopo la bufera che ha coinvolto l’ex estremista nero, giornalista e già deputato, che oggi è a capo della comunicazione istituzionale della Regione Lazio.

Il “caso” De Angelis imbarazza il centrodestra

Quel post negazionista sulla strage di Bologna - con Marcello De Angelis a dirsi assolutamente certo dell’innocenza dei tre condannati in via definitiva ossia gli ex Nar Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini - ha scatenato un terremoto politico che ha inevitabilmente varcato i confini regionali. Tanto grave e inopportuno da indispettire, così raccontano i ben informati, anche la premier Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia avrebbe infatti chiamato Rocca mettendolo alle strette: De Angelis, che del presidente è stato anche portavoce in Croce Rossa, deve fare un passo indietro. Va scacciata ogni ombra sulla regione e sul governo. Meloni non può permettersi l’ennesimo assedio dei fantasmi (neri) del passato.

La difesa di Rocca

Rocca ha tentato di gettare acqua sul fuoco. “Marcello De Angelis ha parlato a titolo personale, mosso da una storia familiare che lo ha segnato profondamente e nella quale ha perso affetti importanti", ha scritto il presidente derubricando a “tecnico” il ruolo svolto da De Angelis in Regione Lazio. Ma dall’ala più moderata di Fratelli d’Italia a Forza Italia sono in tanti a fare pressing perché l’ex Terza Posizione venga allontanato. Rocca lo convocherà nei prossimi giorni per un confronto.

Intanto in Fratelli d’Italia il diktat è quello di non parlare della questione per non prestare il fianco ad ulteriori polemiche. Bocche cucite anche tra le fila della Lega e di Forza Italia: nessuna dichiarazione ufficiale, “ma sicuramente - ci dicono - andranno presi provvedimenti”. C’è poi chi è più pragmatico: “D’altronde le posizioni di De Angelis sono note a tutti e non ha detto nulla di nuovo. Per evitare questo - è l’osservazione di qualcuno - Rocca avrebbe dovuto forse pensarci prima e non portarlo in regione”.