L'assessore di Ostia indagato per corruzione. Scoppia il caso Caliendo

C’è un avviso di garanzia che sta creando se non proprio dei malumori, sicuramente una condizione di attesa, condita con un pizzico di ansia, all’interno del centrosinistra. Perché ad aver ricevuto il provvedimento è stato Antonio Caliendo, un pezzo da novanta dell’amministrazione municipale di Mario Falconi. La notizia, riportata nella giornata di martedì 24 gennaio da Repubblica, era stata confermata a Romatoday dal municipio stesso. A chiarire nel dettaglio quale sia stato il provvedimento ci ha pensato però il diretto interessato, nella prima seduta di consiglio municipale, svoltasi nella mattinata del 25 gennaio.

La versione dell'assessore

“Non sono soggetto ad indagine per concussione ma semplicemente per corruzione” ha spiegato Caliendo durante il consiglio “perché nel testo del dispositivo si dice che quando io ho compiuto il 40esimo compleanno, nel 2021, a pochi giorni dall’insediamento, io avevo ottenuto dal signor Fabio Balini (concessionario dello stabilimento Shilling dove si è svolta la festa ndr) una scontistica apprezzabile rispetto al fatto che invece di pagare, secondo il magistrato, 100 euro a persona ne ho pagate 25. Alla procura ho ovviamente consegnato il bonifico fatto del compleanno – ha chiarito l’assessore – Da qui il pm cerca di ricostruire il fatto che durante il mio mandato avrei favorito Balini nelle sue attività”.

Chi è Antonio Caliendo

Caliendo, già consigliere nel parlamentino di Ostia, è stato assessore ai lavori pubblici durante l’amministrazione Tassone. Candidatosi alle primarie di centrosinistra, sconfitto dall’attuale minisindaco, ne è diventato l’assessore alle attività produttive. Una scelta che all’epoca dell’insediamento contribuì a scatenare il malcontento dei Giovani Democratici, incatenatisi davanti la sede municipale.

“C’eravamo incatenati per il metodo di scelta di una giunta, basato sulla priorità si salvaguardare gli equilibri di partito e maggioranza – ha spiegato Margherita Welyam, all’epoca tra i GD incatenati ed oggi capogruppo del PD nel municipio X – avremmo voluto che la scelta venisse fatta seguendo criteri che indicano caratteristiche e profili, ma così non è stato”.

La preoccupazione nel PD locale

Sull’avviso di garanzia la capogruppo ha espresso la propria “vicinanza all' assessore Caliendo che spero possa vivere questi giorni con serenità”. Ha inoltre aggiunto di augurarsi che “il lavoro della magistratura, in cui credo, possa essere veloce per produrre prima possibile dei risultati, per consentire alla giunta di poter lavorare il più tranquillamente possibile”.C'è un altro aspetto che la capogruppo democratica del municipio ha voluto rimarcare. Welyam ha auspicato infatti che “questa vicenda serva per ricordare a tutti la responsabilità che abbiamo verso i nostri elettori ed il territorio. Dobbiamo essere consapevoli degli interlocutori che scegliamo, dei luoghi che frequentiamo, delle affermazioni che facciamo, ricordando sempre di svolgere un incarico pubblico”.

Qual è invce il clima all’interno della giunta? Il presidente Mario Falconi, che il 24 gennaio è stato raggiunto telefonicamente da Romatoday, ha ostentato serenità. “Io sono cresciuto in una caserma dei carabinieri ed al tempo stesso sono un garantista ai massimi livelli. Lo dico per ribadire che sono sicuramente molto attento al valore della legalità ed al tempo stesso ho grande fiducia della magistratura. Ho parlato con l’assessore che mi ha detto di non aver fatto nulla di illegale e quindi aspettiamo fiduciosi l’operato della magistratura, sperando che possa essere anche veloce”.

Nessun intervento di Gualtieri

La notizia dell’avviso di garanzia non è passata inosservata. Il Campidoglio ha per ora deciso di non commentare. È stata inoltre smentita l’indiscrezione che stava circolando secondo la quale, Gualtieri, avrebbe chiesto a Caliendo di fare un “passo indietro”, sospendendosi dall’incarico. Il Campidoglio, al contrario, non si sbottona in alcun commento e, come la compagine municipale, resta in attesa dell’esito delle indagini.

Sul fronte politico la notizia è stata commentata, nel primo pomeriggio del 24 gennaio, dal gruppo locale e cittadino del M5s che ha invocato le dimissioni di Caliendo. "Il Municipio X è un territorio che, in passato, ha già sofferto delle situazioni di illegalità fortemente penalizzanti per la sua reputazione. Vicende come quella relativa alla perquisizione dell'assessore municipale alle attività produttive non fanno altro che ripiombare i cittadini del Decimo in una sorta di incubo del passato di cui nessuno, ovviamente, avverte la necessità. Fermo restando che occorrerà attendere che le indagini facciano il loro corso, riteniamo opportuno - alla luce di questa ulteriore pubblicità altamente negativa - che l'Assessore faccia un passo indietro e presenti le proprie dimissioni".