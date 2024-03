Ruspe in azione a Piazza Zama: nella caserma Zignani arriveranno 248 appartamenti

In piazza Zama, nel cuore dell’Appio Latino, stanno per arrivare 248 nuovi alloggi. Sono previsti all’interno di un compendio di proprietà del ministero della Difesa: la Caserma Goffredo Zignani. È questo il motivo per cui, all’interno del suo perimetro, sono entrate in azione delle scavatrici.

Cosa si voleva fare della caserma

Il complesso militare è stato per alcuni anni accostato a una possibile trasformazione urbanistica. Se ne trova ancora traccia in un protocollo che nel 2001, l’allora sindaco Francesco Rutelli, aveva firmato con il titolare del ministero della Difesa, oggi Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Quel protocollo era propedeutico a specifici accordi di programma da sottoscrivere successivamente perché, l’accordo, riguardava una serie di strutture militari.

Per quanto concerneva la caserma militare, il protocollo prevedeva che il comune si impegnasse ad individuare “un controvalore dell’area ceduta” da corrispondere eventualmente “anche in alloggi di servizio o in uffici per l’amministrazione delle difesa” da consegnare “chiavi in mano”. In cambio l’area poteva essere destinata “in parte a giardini pubblici”, “in parte a servizi di pubblica utilità” ed in parte come “complesso residenziale”.

Cosa verrà realizzato nel complesso militare

Quel protocollo, firmato nel 2001, non ha più avuto seguito. L’amministrazione cittadina ha infatti sottoscritto altri due successivi accordi, uno nel 2010 e l’altro nel 2014, che non prendevano più in considerazione la caserma situata tra piazza Zama e via Etruria. Quel complesso, hanno riferito fonti qualificate a RomaToday, serve alla Difesa per realizzare degli alloggi in cui accogliere i militari, con le proprie famiglie, che sono in servizio permanente ed anche quanti arrivano a Roma per garantire il servizio “strade sicure”. Alloggi la cui gara di progettazione è stata vinta dallo studio Vittorio Grassi che ne ha dato notizia già nel 2022, parlando di un’operazione che ha un budget di 54 milioni di euro.

Le ruspe in azione sono quindi impegnate nell’area militare per fare spazio, abbattendo anche vecchi manufatti inutilizzati, ai nuovi alloggi. Alcuni, poi, sono stati anche recentemente inaugurati. Sono 19 mini alloggi “superior”: appartamentini dotati di una zona living con angolo cottura, un bagno, una camera da letto e una piccolo giardino. Sono stati consegnati alla fine del 2023 e la cerimonia del taglio, in quel caso, è stata presieduta dal Capo di Stato maggiore dell’esercito, il generale di corpo d’armata Pietro Serino. Fanno però parte, hanno riferito le stesse fonti, di un lotto diverso anche se sempre situato all’interno del perimetro militare di via Etruria/Piazza Zama.

La preoccupazione dei residenti

L’entrata in funzione delle ruspe aveva allertato i residenti di piazza Zama che hanno lamentato anche il taglio di alcune essenze arboree. “Da mesi stiamo notando l’ingresso ed il movimento di mezzi meccanici nell’area della ex Caserma Zignani. Quella zona ci è particolarmente cara perché, per anni, abbiamo atteso che vi si realizzassero dei servizi pubblici – ha spiegato la presidente del comitato Mura Latine Annabella D’Elia –Sappiamo dell’esistenza di un protocollo d’intesa sottoscritto tra il ministero e l’amministrazione comunale, ma non abbiamo contezza di quali siano stati i successivi sviluppi ed invece vorremmo saperlo perché restare all’oscuro non fa altro che preoccuparci. Abbiamo quindi chiesto l’interessamento delle commissioni ambiente ed urbanistica di Roma capitale ed i relativi presidenti, a fine febbraio, sono venuti anche a fare un sopralluogo nell’area”. Il protocollo in questione è quello firmato da Rutelli nel 2001 a cui, l’amministrazione, non ha più dato seguito.

Il sopralluogo dei consiglieri

“Fino ad oggi il cantiere sembra essere unicamente teso alla costruzione degli alloggi, ed occupa anche una porzione di terreno di competenza della linea ferroviaria Roma-Pisa che si trova a ridosso del cantiere stesso, e già destinata dal PRG a verde pubblico, e standard urbanistico” ha commentato il capogruppo capitolino della lista Sinistra civica ecologista Alessandro Luparelli. Presente al sopralluogo insieme al consigliere municipale Fabrizio Grant ed altri presidenti di commissioni capitolina, Luparelli ha promesso l’impegno a “vigilare su tutta la vicenda, nell'interesse dei cittadini e della cittadine di questo quadrante di città”. Sulla questione, l’assessorato capitolino all’urbanistica ha invece confermato che quelle in corso sono “opere di interesse militare” che “non passano per il comune” ma è stato comunque chiesto, dall’assessorato, un incontro al ministero.

Il tema della mobilità

“Pensare che in una zona tanto congestionata possano arrivare altri 248 alloggi e quindi centinaia di nuovi residenti, con le relative auto, non ci può far stare sereni” ha concluso la presidente del comitato di quartiere. La questione della mobilità, in un quadrante trafficato come quello dell’Appio Latino, non è secondaria. Né per chi già vi abita, né per chi, magari con la propria auto al seguito, verrà presto a viverci.