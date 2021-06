Tra le case popolari a San Basilio: "Appartamenti vuoti e non assegnati"

Sul foglio con l’elenco degli indirizzi quattro righe sono evidenziate in verde: corrispondono a quattro case popolari vuote collocate nella stessa via allo stesso numero civico. Si trovano in un comprensorio Ater di via Corinaldo, a San Basilio, un grande giardino circondato da palazzine di cinque piani con tante ‘scale’ da poter scorrere quasi tutte le lettere dell’alfabeto. “Questi quattro appartamenti sono solo un esempio delle circa 300 case popolari che la Regione Lazio e l’Ater hanno segnalato al Comune di Roma per essere assegnate fin dall’ottobre scorso”, spiega Yuri Trombetti, responsabile Casa del Pd di Roma, che ha accompagnato Romatoday per un giro tra queste case vuote. “Sono così da mesi, ma non sono ancora state assegnate”.

La notizia era emersa nel marzo scorso, rilanciata insieme alle dichiarazioni dell’assessore alle Politiche abitative della Regione Lazio, Massimiliano Valeriani: “Ci auguriamo che il Campidoglio possa assegnarle rapidamente”. Sono dislocate in diversi quartieri: da Serpentara al Tuscolano; da Prima Porta a Casalotti passando per San Basilio. Gli alloggi sono stati blindati con sistemi anti-intrusione e impianti di video sorveglianza per impedire le occupazioni.

Roma, con una lista di famiglie che attende l’assegnazione di una casa popolare che sfora le 13.500 unità (anche se l’ultimo aggiornamento della graduatoria risale al giugno 2020) ha fame di case popolari. Alcuni sindacati stimano che per dare casa a tutti coloro che ne hanno diritto bisognerebbe reperire circa 10mila abitazioni popolari. Nonostante questo, nemmeno le case che restano libere all’interno dei palazzi già disponibili vengono riassegnate in tempi rapidi. Negli ultimi mesi l’operazione è stata ulteriormente rallentata: come emerso nel corso di una commissione capitolina Trasparenza, che si è tenuta a gennaio 2021, per alcuni mesi (a partire da ottobre 2020) il dipartimento capitolino Politiche abitative non ha consegnato alcun appartamento alle famiglie in attesa.

Così molti appartamenti sono rimasti vuoti. In via Corinaldo, al primo indirizzo segnato sull’elenco, al piano e all’interno indicato la porta è chiusa come tante altre ma è facile capire che l’appartamento è abitato. Due cani, dal tipo di rumore sembrano di taglia piccola, ringhiano dietro la porta. All’altezza della serratura c’è un buco: è stata cambiata. “Probabilmente è stata occupata”. La scena non si ripete più.

Nella scala successiva, al secondo civico indicato nell’elenco, dietro la porta blindata si nasconde un alloggio disabitato. “È vuoto da tempo. Forse ieri è venuto qualcuno a vederlo, magari per un’assegnazione, ma posso garantire che non c’è nessuno”, racconta una donna. Abita a San Basilio dagli anni Sessanta. Ne approfitta per indicare il pavimento disconnesso di una parte di cortile, gli alberi segnati con una ‘X’, “in attesa di essere abbattuti perché pericolanti”, per mostrare un’infiltrazione di acqua al piano terra, all’esterno della palazzina. “Sono settimane che chiamo per segnalarlo ma non è ancora venuto nessuno”.

Al terzo indirizzo il legno della porta blindata è ancora coperto da uno strato di plastica trasparente. Sul campanello non c’è scritto nulla. Un’anziana apre la porta che si affaccia sullo stesso pianerottolo, quarto piano senza ascensore, e conferma con poche parole che nessuno varca quella soglia da tempo. Altro portoncino, altro appartamento vuoto. Questa volta c’è anche una targhetta bianca con scritto: “Impianto d’allarme in funzione collegato con le forze dell’ordine”.

Denuncia Trombetti: “Da ottobre questi appartamenti sono chiusi e allarmati, anche con una spesa a carico di tutti i cittadini. In alcuni casi sono stati occupati, perché il Comune non li sta assegnando. Parlano di legalità ma bisogna chiedersi se è legale tenere le case chiuse per un anno quando c’è la gente che ha passato l’inverno per strada”.