Il Comune vuole riqualificare 1500 alloggi popolari: caccia aperta a 90 milioni del Pnrr. Ecco tutti i progetti

Quasi 1.700 alloggi tra Casal Bruciato, Tor Bella Monaca, Torre Spaccata, Prenestino e Lido di Ostia potrebbero presto venire riqualificati e resi più efficienti dal punto di vista energetico. Si tratta di immobili di edilizia residenziale economica e popolare per i quali Roma Capitale, tramite l'assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative Tobia Zevi e l'assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, chiedono alla Regione Lazio 90 milioni e 110mila euro da reperire nel fondo del Pnrr (il piano nazionale di ripresa e resilienza), tramite un avviso pubblico. La partecipazione al bando è stata ufficializzata il 10 dicembre con una deliberazione resa pubblica mercoledì 15 e nel documento a doppia firma dei due assessori sono elencati sei interventi specifici da sottoporre all'esame della Pisana.

“La partecipazione ai bandi per il Pnrr - ha commentato l'assessore Zevi - è l’inizio di un’opera di riqualificazione generale degli immobili dell’edilizia residenziale pubblica. Accedere ai fondi è un’occasione fondamentale per l’amministrazione e decisiva per migliorare la qualità della vita delle persone e per riqualificare il patrimonio edilizio di Roma Capitale, troppo spesso trascurato in passato e tornato al centro delle politiche abitative di questo nuovo corso”.

Circa 35 milioni per Casal Bruciato

I primi due riguardano il quartiere di Casal Bruciato (Municipio IV) con 14 milioni e 900mila euro richiesti per la riqualificazione e l'efficientamento energetico di 280 alloggi a via Satta e via Smith, mentre altri 19 milioni e 700mila nelle intenzioni del Campidoglio andrebbero per 352 alloggi di piazza Balsamo Crivelli.

Gli interventi a Villa Gordiani

Via Pisino, traversa di via della Serenissima al Collatino (Municipio V), godrebbe di 7 milioni e 100mila euro: a beneficiarne sarebbero 120 alloggi ai civici 8, 10, 14, 18 e 20. Anche qui riqualificazione ed efficientamento energetico. Stesso progetto per via delle Alzavole e via dell'Usignolo a Torre Spaccata (Municipio VI), con un investimento richiesto di 19 milioni e 500mila euro per 224 alloggi.

Rigenerazione urbana ed edilizia a Tor Bella Monaca

Sempre nel Municipio VI, ma a Tor Bella Monaca, tramite l'avviso della Regione Lazio, Roma Capitale ha chiesto 14 milioni di euro per un progetto di rigenerazione urbana ed edilizia del comparto R5 di via dell'Archeologia. Parliamo di 414 alloggi totali (col Pnrr se ne riqualificherebbero 210) in una delle zone più popolose e popolari di Roma, dove già erano previsti 15 milioni tramite il progetto Pinqua (programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare), che vanno a coprire i restanti alloggi. Questo sarà l'ultimo intervento in ordine cronologico.

Prima Roma si occuperà del Lido di Ostia: il quinto dei sei interventi previsti riguarda 308 alloggi a via Vincon, via Forni e via del Sommergibile da riqualificare e rendere energeticamente efficienti con 14 milioni e 910mila euro.