Case popolari, stop alle domande da gennaio. Il nuovo bando per Roma sarà pronto ad aprile 2024

Stop alle domande per una casa popolare a Roma dal 1° gennaio 2024. La decisione è stata presa dal dipartimento valorizzazione del patrimonio a settembre, comunicata dal direttore Tommaso Antonucci a tutti i livelli, ma la conferma pubblica arriva oggi anche per voce dell'assessore Tobia Zevi: "Si sospende al 31 dicembre, in vista del nuovo bando che sarà totalmente digitale". E che sarà pronto da aprile 2024, dopo un confronto con tutte le sigle sindacali che si occupano di inquilini ed emergenza abitativa. Queste ultime, però, hanno attaccato il Campidoglio: "Il fatto suona incomprensibile, la 'svolta' promessa dall'assessore fa presumere un tragico passo indietro: se in passato fare domanda era quasi inutile, tra dieci giorni sarà anche tecnicamente impossibile".

Il Comune sospende il bando Erp per le case popolari

Facciamo un passo indietro. Giorni fa dall'assessorato hanno comunicato l'aggiornamento della graduatoria Erp relativa al bando 2012, l'ultimo attivo su Roma, rivolto ai nuclei familiari che sono in emergenza abitativa e necessitano dell'assegnazione di un alloggio popolare. Ora, quindi, sul sito del Comune la graduatoria è quella con i punteggi al 31 luglio 2023. E tra la fine di dicembre e i primi di gennaio ci sarà l'ultimo "scorrimento", con la situazione che diventerà reale, aggiornata definitivamente. Contestualmente, però, gli uffici stanno approntando la sospensione del bando. Decisione che diverse sigle sindacali hanno accolto negativamente.

L'attacco dei sindacati all'assessore Zevi

"Senza una plausibile e convincente motivazione politica (oltre che tecnica)- scrivono Unione Inquilini, Sunia, Sicet, Uniat e Federcasa - , l’interruzione del servizio in assenza anche solo di una bozza di nuovo bando, rispetto al quale non è neppure cominciato un confronto con i sindacati degli inquilini, non può rappresentare una soluzione accettabile. Sospendere a tempo indeterminato l’accesso alle assegnazioni significa creare un vuoto normativo che rischia di essere riempito dall’illegalità. Una azione che sembra quasi un blitz segreto, visto, non solo il mancato confronto con le organizzazioni rappresentative dell’utenza, ma anche una informativa istituzionalmente dovuta". Per Antonio De Santis, consigliere della Civica Raggi, la decisione dell'assessorato è "estremamente grave e inquietante".

La replica: "Incontro prima di Natale"

La forte preoccupazione, da parte dei sindacati, è che non ci siano i tempi per approfondire il nuovo bando ("un lavoro complesso e lungo, di una certa delicatezza", spiega il segretario romano di Unione Inquilini, Fabrizio Ragucci), tramite un confronto che ad oggi non è ancora iniziato. "La questione è molto seria - aggiunge Ragucci - e Zevi sappia che non accetteremo nessuna forzatura. Se necessario, siamo disposti a seppellire il Comune sotto montagne di ricorsi e ad assediare notte e giorno l'ingresso degli uffici. La nostra posizione è una posizione di lampante buon senso, perciò si questa assurda vicenda mi aspetto un immediato dietro-front del Comune".

A rispondere alle polemiche, però, ci pensa lo stesso Tobia Zevi, raggiunto da RomaToday: "Aderisco alla richiesta di incontro avanzata da parte dei sindacati - ha fatto sapere - e succederà già prima di Natale. Il confronto, ne sono certo, sarà utile a costruire uno strumento più attuale rispetto al passato. Confermo inoltre gli impegni assunti nei mesi scorsi, quindi l'aggiornamento in tempo reale della graduatoria Erp 2012, per la prima volta nella storia e la pubblicazione del nuovo bando. Due risultati che considero molto significativi".

Il nuovo bando dal 1° aprile 2024

Ma quando verrà pubblicato il nuovo bando Erp? La data è quella del 1° aprile 2024. Con la sospensione dell'edizione 2012 al 31 dicembre e l'ultimo aggiornamento della graduatoria che avverrà entro il 31 marzo 2024, l'assessorato e il dipartimento stanno dunque preparando il terreno per voltare pagina. E con le organizzazioni sindacali si stileranno nuovi criteri: tra questi, come già anticipato in passato, quello di un punteggio dedicato alle donne vittime di violenza e una maggiore premialità per le famiglie più numerose. Il primo passo sarà già venerdì 22 dicembre, quando si aprirà il tavolo con i sindacati. Ma chi farà domanda tra gennaio e marzo, cosa si sentirà rispondere dagli sportelli di piazza Giovanni da Verrazzano a Garbatella? Che la domanda va presentata da aprile e che la prima graduatoria, in ogni caso, verrebbe pubblicata non prima di giugno.