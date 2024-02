Case popolari: Rocca spinge per la riforma, Fratelli d'Italia frena. E così l'assessore leghista rischia

L'incontro del 15 febbraio tra Regione e sindacati inquilini ha lasciato qualche strascico negativo. La riforma dell'edilizia residenziale pubblica, che Francesco Rocca annuncia da quando si è insediato un anno fa, ancora non ha messo le ali. Per questo il suo capo di gabinetto Giuseppe Pisano e l'assessore a urbanistica e politiche abitative Pasquale Ciacciarelli hanno incontrato alcune parti in causa aprendo al confronto. Il problema è proprio che erano "alcune" delle parti: non c'era nessuno in rappresentanza di Fratelli d'Italia, il partito che ha cannibalizzato le preferenze a febbraio 2022 e dà le carte ovunque nel Lazio.

L'incontro Regione-sindacati senza FdI

Ricapitolando. Al tavolo di giovedì c'erano Giuseppe Pisano e Ciacciarelli, ma anche Michela Pace. Per chi non lo sapesse, Pace ha lavorato per quasi trent'anni in Ater, è stata amministratrice municipale nel III municipio (al tempo IV), sempre nel campo della sinistra e in particolare della fu Sinistra Ecologia Libertà. Oggi è dentro all'ufficio di gabinetto di Rocca, entrata nella struttura regionale un anno prima delle elezioni, ha resistito allo "spoil system" naturale che avviene a ogni cambio di amministrazione. Inoltre, fa pesare le indubbie competenze rispetto all'edilizia residenziale pubblica. Con lei anche Marco Di Cosimo, esperto di Ater (fu presidente vent'anni fa) e urbanistica (da consigliere capitolino con Alemanno sindaco), oggi nello staff di Roberta Angelilli. Nessuno di Fratelli d'Italia. Non il capogruppo Daniele Sabatini, non la presidente della commissione casa e urbanistica Laura Corrotti. E questo al partito che vanta 22 consiglieri non è andato giù. Non c'erano neanche direttori o presidenti delle Ater di Roma e del Lazio, qualcuno ha borbottato, ma questo ad oggi sembra il male minore.

Il partito di Meloni vuole dare le carte

Ecco, quindi, che il cammino per arrivare alla tanto agognata riforma della legge 12 del 1999, quella sulla gestione e sull'accesso all'edilizia residenziale pubblica nel Lazio, rischia di farsi più lungo e pericoloso per alcuni soggetti coinvolti. Per quanto il capo di gabinetto Pisano e l'assessore Ciacciarelli abbiano rassicurato i sindacati sulla possibilità di ricevere una versione aggiornata della bozza, a molti osservatori sembra difficile che questo possa accadere. La giunta Rocca sicuramente potrà arrivare ad un documento finale, ma questo poi dovrà passare in commissione e infine essere approvato in consiglio, dove Fratelli d'Italia può fare e disfare senza ostacoli. Ciacciarelli (leghista), questo lo sa. Gli è stato già detto diversi mesi fa.

Il pressing di Rocca e la "trappola" per Ciacciarelli

Ma la pressione di Francesco Rocca è tanta, perché marzo si avvicina e scadrà il primo anno di legislatura: l'ex presidente della Croce Rossa Italiana, secondo i bene informati, si aspetta risultati concreti dal suo assessore. E avere il testo della riforma sulla casa sarebbe considerato tale. E a questo punto chissà che la riforma non diventi una leva per far saltare la poltrona di Ciacciarelli stesso. Come scrivevamo già nei giorni scorsi, sarebbe in corso una guerra interna alla Lega in vista delle elezioni Europee. L'assessore frusinate sostiene il suo "capo staff ombra" Mario Abruzzese, già in piena campagna elettorale. Una scelta vista molto male da Claudio Durigon e dagli altri notabili laziali del partito che appoggiano invece Pino Cangemi, consigliere regionale e nome forte per approdare a Bruxelles. A Ciacciarelli sarebbe stato chiesto di fare un passo indietro disinnescando Abruzzese, ma non è successo e un possibile fallimento sulla riforma casa (quindi non portare il testo entro marzo) potrebbe essere la "scusa" buona per farlo tornare un semplice consigliere. Due necessità distinte, provenienti da forze diverse, troverebbero quindi una soluzione politica univoca. Da una parte un presidente che si troverà a dover fare un rimpasto di giunta per riequilibrare le forze, date le pressioni di Forza Italia, dall'altra un partito (la Lega) che non tollera un ingombro del genere per le Europee.

In tutto ciò, come nella guerra fredda tra Rocca e Gualtieri sulla gestione delle case popolari, anche su questa riforma si gioca una partita che passa sopra le teste dei cittadini, dei quasi 17mila nuclei familiari in graduatoria in attesa di una casa e che probabilmente diventeranno oltre 20mila quando verrà aggiornato il bando Erp comunale, mai cambiato dal 2012.