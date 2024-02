Case popolari, il Pd detta la linea: "Gestione unica a Roma Capitale"

Altro che doppia graduatoria come vorrebbero Francesco Rocca e Pasquale Ciacciarelli, rispettivamente presidente e assessore alle politiche abitative della Regione Lazio. Dal Campidoglio arriva una richiesta: "Tutto in mano a noi, la Pisana non ha gli strumenti".

La gestione delle case popolari

Nei prossimi giorni verrà depositata una mozione di iniziativa del gruppo Pd capitolino, le prime firme dovrebbero essere di Yuri Trombetti, Giovanni Zannola, Cristina Michetelli e Giammarco Palmieri tra gli altri. Lo scopo è quello di "aizzare" il sindaco Roberto Gualtieri nei confronti di Rocca e portarlo alla conclusione che la gestione delle case popolari è meglio vada tutta al Comune: 70mila case, alloggio più alloggio meno, per una popolazione complessiva di 300mila persone, il 10% dei residenti nella Capitale.

No alla doppia graduatoria

"La Regione sta valutando di dirigere autonomamente una graduatoria per assegnare alloggi gestiti da Ater - si legge nell'atto - ma con due graduatorie si rischierebbe di generare confusione e aumentare i ritardi per l'assegnazione alle persone aventi diritto". Che a Roma, in base all'ultimo aggiornamento, sono circa 16mila nella graduatoria Erp che fa riferimento al bando 2012. E potrebbero aumentare con l'ampliamento dei criteri e dei punteggi previsto dal tavolo ad hoc costituito in dipartimento patrimonio, che si riunisce da inizio gennaio per definire un nuovo documento.

"La Regione non ha la Polizia Giudiziaria"

Non ci sono solo ragioni tecniche, alla base della richiesta del centrosinistra (che troverà sponda anche nell'assessore Tobia Zevi, già a gennaio 2023 proponeva un modello unificato), ma anche di sicurezza e gestionali. "La Regione non ha Polizia Giudiziaria - ricordano dal Pd -, quella deputata a intervenire in caso di occupazioni abusive degli immobili, che vengono così recuperati". E allarmati, per evitare nuovi blitz. Il rischio, dunque, è "un groviglio burocratico di cui i cittadini sarebbero uniche vittime".

Valeriani (Pd): "Battaglia di supremazia sulla pelle dei cittadini"

Interpellato da RomaToday, Massimiliano Valeriani plaude all'iniziativa di una parte del Pd capitolino: "Hanno fatto bene a prenderla - commenta l'ex assessore regionale a casa, rifiuti e urbanistica - perché bisogna mettere in evidenza che questa battaglia di supremazia sulle case popolari tra Regione e Comune viene fatta sulla pelle dei cittadini. Ci vuole chiarezza, un unico interlocutore che dev'essere Roma Capitale perché l'amministrazione regionale è totalmente sprovvista dei giusti strumenti".