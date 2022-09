Da Roma est a Montesacro: mappa degli interventi di riqualificazione delle case popolari comunali

Il progetto definitivo per la manutenzione degli edifici Erp di proprietà del comune prevede quattro lotti distinti. A inizio settembre c'era stato l'annuncio dello stanziamento economico di circa 5 milioni di euro da parte dell'assessore alla casa e al patrimonio Tobia Zevi. Adesso è possibile anche entrare nel dettaglio del bando.

I lotti coinvolgono esattamente 996 edifici distribuiti sul territorio capitolino e in provincia, con l'importo dei lavori a base d'asta - inclusi gli oneri di sicurezza che non saranno per legge soggetti a ribasso - pari a 950.000 euro per ognuno dei lotti e un totale di 3.800.000 euro al netto dell'Iva. Il totale definitivo reso pubblico da Roma Capitale è di 4.858.110 euro.

Dei 996 lotti, 206 si trovano nei municipi I, II, III, IV e XV oltre che a Castelnuovo di Porto, Fonte Nuova, Guidonia, Monterotondo, Tivoli e Sant'Angelo Romano. Altri 100 sono nel VI municipio, mentre 307 tra V, VII, VIII, IX municipio e Albano Laziale, Ciampino, Lariano, Marino, Anzio, Aprilia, Nettuno e Pomezia. Il lotto più corposo è il quarto, quello da 383 edifici che verranno riqualificati tra X, XI, XII, XIII, XIV municipio più i comuni di Capena e Cerveteri.

Le imprese invitate a manifestare il loro interesse, tramite una procedura automatica online, sono state 48 nel rispetto dei requisiti richiesti per i lavori e la distanza dai cantieri. Le imprese invitate, come da regolamento, hanno tutte sede operativa nella regione per riminuire i tempi d'intervento.