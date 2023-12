“Case popolari, il Comune non si accanisca con i deboli. Vanno colpiti i morosi seriali”

Richieste di conguaglio di migliaia di euro sono arrivate a una buona parte degli inquilini Erp del Comune di Roma. Aequa Roma, società che ha un contratto con il Campidoglio per occuparsi del recupero credito, a ottobre ha inviato lettere in cui chiede anche cifre superiori ai 9mila euro.

Le richieste di conguaglio agli inquilini del Comune

Le richieste sono frutto di un calcolo, effettuato da Aequa Roma, che fa riferimento all'annualità fiscale 2015, quella che ha comportato i calcoli dei canoni relativi all'ultimo censimento valido e ultimato, datato 2017. E così tra le migliaia di inquilini raggiunti dai bollettini, si è scatenato il panico. Le varie organizzazioni sindacali, da Asia-Usb a Unione Inquilini, da Sunia a Sicet, hanno preso in carico molteplici segnalazioni e chiesto un confronto con il Comune. Confronto che è iniziato in sede di commissione patrimonio e politiche abitative, convocata dal Pd Yuri Trombetti.

I censimenti non fatti e gli arretrati da smaltire

"Quando ci siamo insediati - ha spiegato Trombetti - ci siamo resi conto che la precedente amministrazione non aveva ultimato alcun censimento. Ci siamo resi conto che era impossibile pretendere cifre riferite ai redditi del 2015, perché in otto anni i redditi cambiano, diminuiscono o aumentano, cambia la composizione del nucleo familiare. Al momento abbiamo concordato di fare il censimento del 2021 e del 2023 insieme, per abbreviare i tempi e rimetterci a pari. Ma bisogna fare più attenzione nel modo in cui gli uffici comunicano certe cose all'utenza, sono stati fatti degli errori".

Innanzitutto, secondo Trombetti "non si può emettere un unico bollettino con dentro il canone di ottobre e il conguaglio - spiega - impedendo all'utenza di rateizzare, rischiando così di far diventare morose persone che pagano regolarmente. Grazie alla collaborazione dei sindacati, siamo arrivati ad una soluzione: i bollettini verranno separati, con gli arretrati su un altro cedolino". Ma questo non è sufficiente.

Il consigliere Pd contro gli uffici

Secondo il dem, è una questione di priorità e di scelte dell'amministrazione: "Non si possono trattare allo stesso modo famiglie che in tre anni hanno accumulato 500 euro di arretrati - prosegue - e i morosi seriali, quelli che non pagano mai e hanno accumulato migliaia di euro consapevolmente. Gli uffici sbagliano, commettono errori, bisognerebbe prima vedere come facciamo le cose noi prima di andare a chiedere agli altri. Su questo problema presenterò una mozione, poi vedremo se l'assessore Zevi la farà sua o meno". Una prima risposta è arrivata da Valentina Senese, del dipartimento valorizzazione del patrimonio:"Come assessorato sappiamo che c’è un quadro normativo che va rispettato- spiega - , obblighi verso la Corte dei Conti che non possiamo ignorare. È giusto che le procedure gestionali rispettino queste norme. Non c’è nessuna norma che dice che fino a 500 euro non si contestano i crediti. A parte questo, come ci è stato più volte segnalato, abbiamo iniziato l’interlocuzione per essere molto più rigidi nei confronti dei morosi seriali e allo stesso tempo iniziare, sempre di più, il dialogo con l’utenza. Mandare inviti alla compliance, alla rateizzazione che è aumentata. Per le prossime lettere di gennaio avevamo già immaginato di istituire un mini gruppo di lavoro per migliorare le lettere a livello di comunicazione".

Aequa Roma e l'inaccessibilità degli uffici

C'è poi una questione di accessibilità agli uffici. Come fatto notare anche dai sindacati, per un inquilino che riceve un accertamento da Aequa Roma, con richieste da far tremare le gambe, prendere appuntamento per chiarimenti non è semplice. Come racconta Michelangelo Giglio di Asia-Usb "a una nostra iscritta, inquilina di via Tamburrano, che ci ha presentato una richiesta di conguaglio da 900 euro e un'istanza di recupero da oltre 2mila euro - spiega in commissione - ancora non è stato dato appuntamento. Forse sarà ad aprile". I motivi sono semplici: recentemente Aequa Roma ha dovuto lasciare l'ufficio di via Scorticabove per la presenza di amianto nell'edificio, mentre ad Acilia il ricevimento è una volta a settimana. L'unico ufficio a pieno regime, a quanto pare, è a via Ostiense. "Abbiamo offerto a Aequa Roma di usufruire del nostro sportello di Garbatella - fa sapere Trombetti - o dei locali di via Satta usati prima da Romeo Gestioni".

I sindacati: "Richieste di conguaglio da impugnare"

Sempre per Giglio di Asia-Usb "sembra che si stia agendo un po’ come la pesca a strascico - accusa -, distruggendo la credibilità del Comune e il rapporto con gli inquilini. Di questo passo andremo per le vie giudiziarie. In questa città per anni c’è stato un tacito assenso per cui ti do la casa popolare, ti faccio vivere come una bestia, non ti faccio pagare l’affitto e adesso si agisce con la mannaia. Agire in questa maniera, in ritardo con i censimenti, creerà molti problemi e gli uffici non sono in grado di rispondere adeguatamente". Andrea Cafiero di Unione Inquilini annuncia: “Contesteremo molti di questi ricalcoli, perché se il censimento è stato aperto a ottobre 2019 - sottolinea - , non si possono ricalcolare i canoni dalla data di febbraio 2018 e fino al 2023. Per noi è un’assurdità, la contesteremo e non faremo pagare la gente. Prima dell’ottobre 2019 c’era un altro censimento e i canoni non andavano ricalcolati da prima di quella data. Andando avanti, nel 2021 c’è stato un nuovo censimento, sui redditi del 2019. Ci sono cifre sproposititate, c’è una signora di Magliana che paga 104 euro al mese e le sono arrivati 5/6mila euro di conguagli in due mesi. Non li ha. Se non arriveranno risposte alle autotutele sulle morosità, noi le faremo impugnare”.