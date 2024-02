Bando Erp e riforma case popolari. La guerra fredda tra Rocca e Gualtieri aggrava l'emergenza abitativa

Pensare alla questione del Teatro di Roma come unico terreno di scontro politico tra Regione Lazio e Roma Capitale è riduttivo. Il classico dito che si guarda quando, in realtà, ci stanno indicando la luna. Tra Francesco Rocca e Roberto Gualtieri è in atto una guerra fredda anche e soprattutto sul tema casa. Che vede in prima linea, ovviamente, gli assessori di riferimento quali sono Tobia Zevi e Pasquale Ciacciarelli.

La guerra fredda (ed economica) tra Regione e Comune

Il tema è sostanzialmente economico. Ater, azienda foraggiata dalla Regione, gestisce quasi 50mila alloggi sul territorio capitolino (si va sui 60mila se si include la provincia) ed è "strozzata" dalle morosità degli inquilini (si stima ammontino a oltre 1 miliardo di euro), oltre che da un debito di oltre 500 milioni di euro per Ici/Imu non pagata. Parzialmente ridotto, ma pesante. La Pisana targata Fratelli d'Italia, che a capo di Ater Roma ha messo l'architetto di rito rampelliano Orazio Campo, vorrebbe smetterla di essere inseguita dalle cartelle, per una tassa comunale che supera di gran lunga gli introiti dei canoni pagati (quando va bene) dai suoi inquilini. Anche perché quando ha bisogno di liquidità l'azienda di lungotevere Tor di Nona è a Garbatella che va a bussare, come successo nel 2021 con i 34 milioni di euro prestati per sopperire ai debiti e non ancora restituiti (tanto che la Corte dei Conti lo ha sottolineato nel suo giudizio di parificazione del bilancio 2022). Il Comune guidato dal centrosinistra, dal canto suo, avendo una continua necessità di alloggi e gestendone "solamente" 28mila, ambisce all'unificazione delle competenze e a prendere le redini. Così, magari, recuperare l'Imu diventerebbe meno difficile da un lato e più veloce chiudere una lunga serie di occupazioni abusive, dall'altro.

Il bando Erp di Roma Capitale

Ora, per fare un quadro della situazione attuale, partiamo da cosa sta combinando il Comune. Da un mesetto circa a largo Giovanni da Verrazzano, sede del dipartimento patrimonio e degli uffici dell'assessore Tobia Zevi, due volte a settimana si incontrano intorno ad un grande tavolo sindacati e staff politico per dare vita al "nuovo" bando Erp. Non sarà proprio una cosa diversa rispetto al bando che vige ormai dal 2012 e vede 16mila persone in graduatoria, ma assorbirà nuovi criteri, ampliando la platea di beneficiari e incrementando i punti per i nuclei messi peggio. Il documento è quasi finito, c'è una bozza che gira ormai da almeno dieci giorni e sulla quale sembrano essere più o meno tutti d'accordo. Una criticità andrà risolta: gli 8 punti riconosciuti a coloro che hanno dovuto lasciare un immobile per effetto di uno sgombero "per motivi di pubblica utilità". Da destra accusano la sinistra di voler dare corsie preferenziali agli occupanti abusivi, più che agli sfrattati (che di punti ne prenderebbero 6). I sindacati (Unione Inquilini in testa) riferiscono di un abbaglio preso da chi attacca questo tipo di accordo "perché non stiamo parlando di chi occupa illegalmente una casa, ma di azioni di sgombero che vengono effettuate per cause di forza maggiore, come per realizzare un'infrastruttura o riacquisire la disponibilità di un terreno". Si arriverà a dama entro aprile, almeno così è nell'agenda di Zevi.

La riforma Ater ferma nel cassetto

A pochissima distanza, in Regione, c'è la bozza di una riforma di Ater che da novembre è ferma sul tavolo di Pasquale Ciacciarelli, l'assessore di riferimento. Un documento finito nel cassetto dell'amministratore leghista (a quanto pare, come abbiamo scritto, alle prese con questioni interne al partito che rischiano di investirlo in vista delle Europee) e sul quale a quanto riferiscono fonti interne alla Pisana, non c'è alcun lavoro effettivo da prima di Natale. Altre questioni sarebbero invece sul tavolo, con corsie preferenziali e percorsi già avviati. Nelle intenzioni di Rocca e Ciacciarelli, in ogni caso, c'è quella di rivoluzionare abbastanza le modalità di assegnazione degli alloggi, i controlli sui criteri per avere titolo, gli stessi canoni. Che potrebbero essere più alti. Il presidente ex Croce Rossa lo disse già appena insediato: "Sulle case popolari ho intenzione di intervenire, non è pensabile che i cittadini debbano vivere in quelle condizioni, non è pensabile che si viva nel degrado, nell'illegalità, che persone con redditi di 359mila euro occupino una casa popolare come ho scoperto". E aveva quantificato in 100 i nuclei scoperti, un anno fa, dentro case popolari nonostante redditi alti.

I bisticci tra Zevi e Corrotti

Quindi, ricapitolando: Roma vorrebbe gestire da sola tutte le case popolari del territorio, oltre 70mila appartamenti, con una unica graduatoria regolata da un bando più o meno nuovo. La Regione, invece, vuole fare una sua graduatoria, sdoppiando il percorso già frastagliato che una famiglia in difficoltà economica e in emergenza abitativa già deve seguire per ottenere una casa popolare. In più, vuole smetterla di pagare una Imu a suo dire spropositata, visto che ha 25mila inquilini che non pagano il canone e un debito già corposo proprio col Comune per la tassa non pagata negli anni scorsi. Due necessità diverse, due sensibilità politiche opposte, un quotidiano scontro fatto di comunicati stampa, dichiarazioni, post Facebook. Come l'ultimo di Tobia Zevi, che all'ultima richiesta di dimissioni da parte della consigliera regionale di FdI, Laura Corrotti, ha risposto postando una foto della presidente della commissione politiche abitative con Matteo Salvini (prima Corrotti militava nella Lega) e invitandola a "uscire dalle agenzie e dai comunicati e incontrarci dal vivo, così potrò raccontarle tutte le belle cose fatte da noi in tema di politiche abitative". Difficilmente la consigliera accetterà, forse la foto scelta da Zevi non ha aiutato, ma mai dire mai.

Il possibile blocco su Porto Fluviale

La situazione si potrebbe derubricare a bisticcio politico se non fosse che di mezzo ci sono le famiglie fragili di Roma. Una prima conseguenza della guerra fredda di Garbatella potrebbe essere sulla movimentazione delle famiglie coinvolte dai progetti di recupero e rigenerazione urbana in corso o in procinto di partire. Pensiamo a Porto Fluviale, l'ex caserma dove campeggia uno splendido murale di Blu e vivono 54 famiglie abusive da vent'anni. Il 1° marzo inizia il cantiere finanziato con 11 milioni di euro da fondi Pnrr. Il Comune dice di avere 81 case pronte per ricollocare le famiglie, ma nel conto deve metterci anche Santa Maria della Pietà, Corviale, Tor Bella Monaca, Cardinal Capranica. Tutti progetti che daranno vita a nuova case popolari, nuovi spazi aggregativi, ma che in alcuni casi obbligano l'amministrazione a spostare persone. I CAAT, gli ex residence, sono un'opzione, ma non certo una delle migliori visto che l'obiettivo è quello di razionalizzarli e andarli a chiudere entro fine mandato e poi molti degli esistenti o sono sovraffollati o in condizioni strutturali, sociali e igieniche molto poco adeguate. E allora il dipartimento patrimonio settimane fa avrebbe bussato all'Ater: "Ce le date le case?". La risposta non sarebbe stata "no", ma "a noi nessuno ha detto niente". La Regione non ha dato disposizioni. E da qui a concludere che Rocca e Ciacciarelli di dare case a occupanti abusivi non ne abbiamo tanta voglia, non bisogna fare molta strada. Soprattutto se di mezzo c'è Porto Fluviale, progetto contestato da Fratelli d'Italia sin dagli inizi.

Insomma, la guerra fredda Regione-Comune sul tema abitativo è in corso, è reale. Ha radici economiche invelenite dalla distanza politica. Per ora entrambe le amministrazioni stanno mostrando i muscoli da lontano, ma prima o poi il primo passo qualcuno dovrà farlo. In mezzo, comunque, ci sono i romani e tutti coloro che vivono nelle case popolari, oppure vorrebbero viverci e aspettano da anni le chiavi per la sicurezza.