Zevi punta sulle "convivenze solidali" per dare casa a chi vive solo

Mentre sindacati e assessorato alle politiche abitative discutono sui nuovi criteri da inserire nel bando Erp 2024, la giunta capitolina approva una delibera che punta ad aiutare le persone sole, anziane e non autosufficienti. Lo fa basandosi sulla legge regionale n.12 del 1999, integrata nel dicembre 2019, che prevede le cosiddette "convivenze solidali".

La " convivenza solidale" nelle case popolari

In sostanza, chiunque abbia una situazione economica e sociale di grande criticità e vive da solo, può ambire a ottenere una casa popolare presentando domanda per condividerla con qualcun altro. Uno sconosciuto, sì, ma anche un'àncora di salvezza per avere maggiori possibilità di uscire dall'emergenza abitativa, per uscire dall'isolamento sociale e avere maggiori possibilità di scalare la graduatoria Erp.

Roma città di persone sole

D'altronde non esistono solamente i nuclei numerosi e con vari minori a carico, magari aggravati da disabilità. Incrociando i dati Istat riferiti al 2023 e l'elaborazione di Caritas, basata sempre su statistiche democrafiche oltre che su rilievi propri, a Roma quasi il 45% della popolazione è composta da nuclei di una sola persona. Se si prendono in considerazione le fasce d'età dagli 80 ai 99 anni, in totale sono quasi 130mila coloro che o non si sono mai sposati, o sono rimasti vedovi o hanno divorziato. Oltre il 75% si trova nella fascia tra gli 80 e gli 89 anni. E la Terza Età è anche ben rappresentata nei grafici di Caritas rispetto alle persone incontrate per l'assistenza: in totale oltre 500 persone sopra i 76 anni sono entrate nell'orbita assistenziale solo nel 2022.

La rete con Asl e Terzo Settore

Ovviamente la delibera considera anche chi ha difficoltà di carattere psichico. Per non lasciare nessuno indietro, l'atto di giunta coinvolge le Asl territoriali, i servizi sociali comunali e municipali e gli enti del Terzo Settore che solitamente hanno il polso della situazione nei quartieri. In questo modo il dipartimento valorizzazione del patrimonio, ricevendo le richieste di "convivenza solidale", può approfondire il profilo di ogni candidato e contemporaneamente rimanere informato su situazioni particolari che necessitino attenzione. Un altro vantaggio di questa formula di "cohousing sociale" sarà quella di poter subentrare al titolare del contratto di locazione Erp: "Entro 30 giorni dal decesso dell'assegnatario - si legge nella delibera - i conviventi, da almeno quattro anni, potranno fare richiesta di subentro qualora in possesso dei requisiti necessari".