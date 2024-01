Così cambierà il bando per ottenere una casa popolare a Roma

Le trattative tra sindacati e Campidoglio per il nuovo bando Erp vanno avanti spedite. Dall'8 gennaio fino a ieri, 29 gennaio, le parti si sono incontrate in assessorato patrimonio a Garbatella due volte a settimana e l'ultimo appuntamento ha visto un'ampia condivisione degli intenti. Tanto che, a quanto trapela, nel giro di 15 giorni potrebbe essere licenziata una versione definitiva della nuova delibera, che dovrà poi passare in giunta e in assemblea capitolina. Sulle nuove categorie fragili da inserire (quindi punteggi integrativi da riconoscere alle famiglie) si stanno limando gli ultimi dettagli. Ma una cosa è certa: senza dimora, sfrattati, donne vittime di violenza avranno un occhio di riguardo.

Il tavolo tra sindacati e Comune per il bando Erp

Da una parte Unione Inquilini, Sunia, Asia-Usb, Uniat, Sicet, dall'altra lo staff dell'assessore Tobia Zevi. In mezzo c'è il bando Erp, quello per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune, fermo al 2012. C'era Gianni Alemanno al governo della città, c'erano altre esigenze, altri numeri per la povertà a Roma. Secondo quanto raccolto da RomaToday, c'è la possibilità che tra aprile e maggio si partorisca un nuovo bando, anche se per essere precisi sarà "solo" un ampliamento: "In questo modo - spiegano i sindacati - non ci sarà alcuna interruzione rispetto all'attuale graduatoria, nessun nucleo verrà penalizzato".

Domande e integrazioni tutte online

Le novità saranno diverse. Ad oggi ancora ufficiose, una bozza sul tavolo delle trattative che però sembra trovare ampia condivisione tra le parti. Non solo tra le singole sigle sindacali, ma anche di queste con l'assessorato. E già è una buona notizia. Prima di tutto: il bando sarà completamente online, gestito da Risorse per Roma tramite apposito portale, con nuove domande e integrazioni inviabili in forma digitale. In questo modo non sarà più necessario andare allo sportello e, come successo con i bandi affitto, gli uffici non accumuleranno scartoffie. Certo, i sindacati vorrebbero attenzione per soggetti anziani che hanno difficoltà a gestire le pratiche digitali e su questo, presumibilmente, il Comune proverà ad avere un occhio di riguardo. Passando poi alle nuove categorie fragili previste, ecco che spuntano per la prima volta senza dimora e donne vittime di violenza.

Attenzione ai senza dimora

Come spiega Fabrizio Ragucci, segretario romano di Unione Inquilini "prima non c'erano, non erano previsti punteggi per chi non ha una casa e vive in strada. Dal prossimo bando - specifica - queste persone in estrema difficoltà potranno ottenere punti se dimostrano di aver ricevuto assistenza per un anno, anche se non consecutivo, negli ultimi cinque". Particolare attenzione anche per chi è sotto sfratto esecutivo: "Il dibattito su questo è ancora aperto - prosegue Ragucci - soprattutto su quanti punti assegnare. Ma è un passaggio importante perché tiene in considerazione situazioni d'emergenza certificate".

Inseriti i lavoratori autonomi, conferme per Rom e CAAT

E ancora, il "nuovo" bando Erp prevede punteggi anche per chi ha uno e due figli, non solo per i nuclei dai tre figli in poi e si cresce anche per chi ha più di una persona invalida a carico o se l'invalidità è particolarmente grave. Sul tavolo si discute anche dei requisiti reddituali: "Finora il bando commetteva un'ingiustizia grave a danno di lavoratori autonomi a bassissimo reddito - spiega ancora Ragucci - noi siamo riusciti a far inserire un punteggio anche per questi casi. Non è alto, ma gli viene comunque riconosciuto". Confermati i 18 punti per chi vive in un CAAT (gli ex residence per l'emergenza abitativa, in via di dismissione) e nei cosiddetti "villaggi della solidarietà", ovvero i campi Rom.

Donne vittime di violenza

"Sulle donne vittime di violenza mancava la specificità nel bando - aggiunge Maria Vittoria Molinari di Asia Usb - e per fortuna, giocando sulla possibilità di inserire nuove forme di emergenza abitativa nelle more della legge regionale, abbiamo potuto inserirla. In sostanza vengono aggiunti punti per chi è in carico ai servizi sociali, ai centri antiviolenza o a qualsiasi struttura simile".

I tempi per il nuovo bando

Le tempistiche per arrivare a dama non sembrano lunghe. Il doppio incontro settimanale e una certa apertura da parte dell'assessorato stanno agevolando il cammino. Entro due settimane il documento su cui stanno discutendo le parti dovrebbe passare da bozza a definitivo, per poi diventare delibera di giunta e fare un passaggio in assemblea capitolina. Qui i tempi possono subire dei rallentamenti: "Forse il 1° aprile come data per il nuovo bando è un po' ottimistica" commenta Ragucci. Ma c'è ottimismo. E soddisfazione: "L'amministrazione ha interesse a lavorarci e chiudere presto - commenta Asia Usb - è chiaro però che a questo bando andrebbe accompagnata l'attuazione del Piano Casa, principalmente l'acquisizione di alloggi. Altrimenti è inutile". Per Ragucci "il bando era migliorabile, penso che ci sia la possibilità di farlo, ci siamo. Sarà una vittoria di noi sindacati e una prova di lungimiranza da parte dell'amministrazione".