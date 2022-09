Case popolari, il comune apre un bando da 5 milioni di euro per la manutenzione

Ridurre il numero di chiamate che ogni anno arrivano all'amministrazione per tubature rotte e muffa, consegnando ai cittadini alloggi popolari decorosi. E' lo scopo del bando dqa 5 milioni di euro pubblicato dal Campidoglio che scadrà il 21 settembre, finalizzato alla manutenzione degli edifici Erp di proprietà del comune.

Ad annunciarlo l'assessore al patrimonio e alle politiche abitative Tobia Zevi. "La cifra messa a bilancio è cinque volte superiore al passato - spiega l'assessore - e servirà ad intervenire in quasi 1.000 edifici Erp della città". Ogni anno il comune riceve 1.500 chiamate dagli inquilini: "La nostra risposta dev'essere adeguata - commenta Zevi - affinché questi disagi non affliggano più gli inquilini, che hanno diritto a vivere in luoghi salubri e decorosi".

"Vogliamo tentare di rispondere con efficienza sugli interventi più semplici e urgenti - conclude. - che sono anche i più fastidiosi e frequenti. Un primo passo importante per tentare di risolvere un problema annoso del nostro patrimonio”.