“Solo 37 case Inps assegnate su 120 acquistate: Gualtieri è un fallimento”

Fratelli d'Italia fa le pulci a Gualtieri e Zevi sull'acquisto di nuove case popolari. A maggio 2023, infatti, è stata approvata una delibera sull'investimento da 15 milioni di euro per far entrare nel patrimonio Erp 120 unità immobiliari una volta di proprietà Inps. Da quanto risulta al partito di Giorgia Meloni e in particolare al consigliere capitolino Stefano Erbaggi, però, a distanza di nove mesi ben poche ne sarebbero state ufficialmente assegnate a famiglie aventi diritto.

Case Inps, 37 su 120 assegnate

Diversi dubbi erano già stati espressi durante una recente commissione patrimonio, espressi dal consigliere di Italia Viva Valerio Casini, che accusava gli uffici di non aver risposto alle sue richieste e alla giunta Gualtieri di ignorare le sue interrogazioni. Che fine hanno fatto le case Inps acquistate? Chiedeva il renziano. E' stato più fortunato Erbaggi, che in seguito a una richiesta di aggiornamento ha ottenuto alcuni numeri. Che si sono trasformati in un boomerang per l'amministrazione: "Delle 120 case comprate - dice l'esponente di destra - ne sono state prese ufficialmente in carico 93. Di queste 93, 26 sono state assegnate e altre 11 lo saranno nel mese di maggio". Per un totale di 37 su 120, meno di un quarto di quelle acquistate, un terzo di quelle prese in possesso.

I motivi dei ritardi

I motivi, spiega Erbaggi, sono chiari: "Il Comune deve ancora sistemare alcuni alloggi - continua - devono essere fatti dei lavori, non semplici 'imbiancate'. In alcuni casi sembra che le opere siano iniziate solo in questo mese di aprile, dopo che ho chiesto novità. Degli immobili ancora non presi ufficialmente, 24 risultano occupati, due sono sotto sequestro amministrativo, in un caso l'inquilino ha impedito l'accesso". E sempre a quanto raccolto dal consigliere di Fdi in seguito a un'interrogazione "solo il 10 aprile sono partite le procedure di verifica sugli occupanti". "Raccapricciante che tutti tacciano e nessuno dell’amministrazione Gualtieri senta il diritto-dovere di fornire spiegazioni ai cittadini, tanto meno il duo Zevi-Trombetti”, ha concluso Erbaggi riferendosi all'assessore al patrimonio e al presidente della commissione competente.

"No alle case occupate"

Un anno fa, durante una commissione patrimonio, Inps mise sul tavolo 500 alloggi da vendere al Comune, alcuni dei quali però occupati abusivamente. Una proposta che al tempo venne respinta: "Noi puntiamo a case libere" rispose Yuri Trombetti. "Un conto è comprare case con dentro inquilini che hanno una locazione in essere o appena scaduta - spiegava a giugno 2023 - un conto è diventare proprietari di un alloggio che è stato successivamente occupato abusivamente. Non possiamo vendere l'appartamento a un occupante abusivo e non possiamo neanche spendere soldi per l'acquisto e subito dopo dover fare lo sgombero. Noi vogliamo prendere case vuote, ma prima le vogliamo ispezionare accuratamente". Questo, a quanto fanno emergere i dati forniti da Erbaggi, non è riuscito con le case di Don Bosco, Drangoncello e Magliana, cioè le 120 pagate 15 milioni di euro lo scorso anno.